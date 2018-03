Jugar en igualtat

L’hora Lliure – Associació Espai i Lleure és una associació sense ànim de lucre que des de fa 7 anys treballa al barri de Gràcia per conciliar lleure de petits i grans. Durant tot aquest temps han desenvolupat projectes culturals i de lleure relacionats amb la família i la infància, sempre amb valors socials i per promoure la igualtat de gènere.

Actualment formen part de l'associació gairebé 60 famílies i ara treballen en el projecte amb base social “I tu, a què jugues? Juguem en igualtat”, que vol contribuir a conscienciar i promoure el joc igualitari entre els infants, per eradicar el sexisme i els estereotips de gènere introduït a través del joc en la infància. Es tracta d'una campanya que volen difondre als mesos previs al Nadal 2018 (novembre i desembre) a les escoles de Barcelona, així com a botigues de joguines i fabricants.

El projecte ha sigut seleccionat a la convocatòria de crowdfunding 'Conjuntament', una convocatòria de crowdfunding impulsada per Goteo.org amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa. És una gran oportunitat d’aconseguir el finançament de la campanya, doncs per cada euro que aporti la ciutadania o entitats, la plataforma Goteo n’aportarà un altre.

Desenvolupament del projecte

Prèviament a la posada en marxa de la campanya s’ha realitzat un treball d’investigació i anàlisi amb perspectiva de gènere del mercat de joguines actual. Aquest anàlisi inclou:

Anàlisi dels comerços a peu de carrer (quines joguines trobem, disposició de les mateixes, a qui van dirigides, com s’atén als consumidors, si es fa incidència en el gènere del consumidor, etc.) i botigues de joguines online. Van visitar 20 botigues de joguines de Barcelona ciutat (incloent petites botigues de barri i grans cadenes). Al entrar a la botiga demanaven si els podien aconsellar per comprar un regal d’una criatura de 3 anys, sense donar cap pista de si es tracta d’una nena o un nen. El 80% dels dependents/es (indistintament del seu gènere) que els van atendre en demanr-los “He de comprar un regal, em podeu aconsellar?” van formular la pregunta “és per un nen o una nena?” entre la primera i la segona pregunta. Això demostra que avui dia el gènere encara continua sent un factor radical alhora d’aconsellar la compra d’una joguina. A banda, pel que fa a la disposició de les joguines: cap de les botigues tenia una zona delimitada on explicités amb rètols que eren joguines per nenes o nens, tot i així, els colors i les fotografies dels embalatges fa la distinció, i més del 80% sí estan endreçades per gènere, amb zones de joguines tradicionalment per a nenes i per a nens.

A banda, pel que fa a la disposició de les joguines: cap de les botigues tenia una zona delimitada on explicités amb rètols que eren joguines per nenes o nens, tot i així, els colors i les fotografies dels embalatges fa la distinció, i més del 80% sí estan endreçades per gènere, amb zones de joguines tradicionalment per a nenes i per a nens. Anàlisi de la publicitat joguines a nivell de marca i de producte (embolcalls de joguines, catàlegs, anuncis a televisió, etc). El gran problema radica en que els propis fabricants produeixen packagings molt sexistes, presentant les joguines amb clares connotacions de gènere (ja sigui per fotografies de nenes o nens a les capses, o pels colors predominants de les caixes). Són poques les botigues on els estereotips de gènere queden diluïts. On fan un esforç per oferir joguines sense estereotips de gènere, i donant importància al valor educatiu del producte. De la mateixa manera que les botigues físiques, les online no tenen una “pestanya” per gènere. Però totes sí tornem a trobar la tòpics en les classificacions de les joguines, i s’associa majoritàriament els jocs d’acció i violència a nens i manualitats mentre cures a nenes, fent ús de fotografies de nenes o nens per identificar a qui va dirigit la joguina. També es repeteix aquí l’ús estereotipat de colors.

Entre els objectius de la campanya de cara a Nadal hi ha la publicació de la "Guia didàctica de compra de joguines no sexistes", així com donar a conèixer els fabricants i botigues que donen suport a la campanya i es comprometen amb els seus objectius. A banda, oferiran xerrades i tallers participatius amb famílies a les escoles per trencar amb els estereotips de gènere en el joc.

Tot plegat per contribuir al desenvolupament d’una societat igualitària i cooperativa basada en el talent de les persones i no en los estereotips de gènere, així com contribuir a la conscienciació de persones i organitzacions en la importància de l’educació igualitària de la infància.