Intervencions mèdiques més segures

L’equip de simulació de l’Hospital Sant Joan de Déu ha començat a desenvolupar, per primer cop a Espanya, models anatòmics de simulació adaptats a les singularitats que presenten algunes patologies concretes per tal que els professionals que les han de tractar puguin assajar en un entorn com més aproximat a la realitat millor abans de fer-ho a la pràctica amb un pacient.

Els professionals han començat creant un model de simulació de mucopolisacaridosi. Els infants que pateixen aquesta malaltia, i que sovint han de ser sotmesos a intervencions quirúrgiques, presenten una laringe singular que dificulta molt als anestesiòlegs la sedació amb seguretat.

Per això, els responsables del programa de simulació han adaptat un maniquí de simulació d'alta fidelitat perquè “pateixi” la malaltia. Amb tècniques d'impressió 3D i silicones de grau mèdic li han construït la faringe i la laringe amb les característiques pròpies dels nens amb mucopolisacaridosi.

El programa de simulació permet crear un entorn en què entrenar-se de manera adequada amb tècniques de simulació avançada

D'aquesta manera, els anestesiòlegs poden assajar la introducció del tub traqueal en un model com més semblant a la realitat millor. També li han adaptat la fisonomia de la cara –els pacients amb mucopolisacaridosi presenten uns trets peculiars– per fer-lo més realista. En aquest projecte hi col·laboren l'empresa Biomarin i la Fundació CIM de la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquest nou model de simulació ha estat estrenat avui en el decurs d’un curs que ha reunit a Barcelona anestesiòlegs d’arreu del món.

Programa de Simulació Avançada i Darwin Home

El Programa de Simulació Avançada parteix de la necessitat de millorar l'entrenament dels professionals i les seves dinàmiques de treball en equip, amb l'objectiu de millorar la seguretat del pacient. Es desenvolupa a l’espai Darwin, un espai de robòtica i simulació en el qual els professionals sanitaris tenen la possibilitat de recrear les situacions clíniques més crítiques o menys habituals a les quals han de fer front en la seva tasca diària i així practicar-les abans d'enfrontar-s'hi en la realitat.

El programa de simulació obre aquesta línia de treball per contribuir a la medicina personalitzada. La creació de simuladors amb característiques específiques de patologies concretes és un pas que acosta enormement l'entrenament dels professionals a les necessitats de cada tipus de pacients.

Amb la iniciativa s'obre una línia de treball per contribuir a la medicina personalitzada

Així, el programa de simulació de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona permet crear un entorn on entrenar-se de manera adequada amb tècniques de simulació avançada. La simulació pot ajudar a disminuir la morbimortalitat un 20%.

A part, existeix Darwin Home, una aplicació mòbil que permet portar la zona de simulació a casa perquè els professionals puguin seguir l'entrenament en reanimació neonatal.