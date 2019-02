Protegir els infants

Més de 12.000 persones, entre elles 3.000 infants, han viatjat des de Tecun Uman (Guatemala) fins a Tapachula, (Mèxic) des del 17 de gener, segons Unicef. L’organització recorda que és fonamental oferir protecció als nins, especialment a aquells que viatgen sols.

“El govern i el poble de Mèxic s’han mostrat principalment acollidors amb els milers de nins i famílies que creuen la frontera aquests dies”, ha explicat Paloma Escudero, directora de comunicació d’Unicef, després de visitar Tapachula. “Tant si queden a Mèxic com si allarguen el seu viatge cap al nord, és crucial que aquests nins estiguin amb les seves famílies, que no se’ls dugui a centres de detenció i que estiguin protegits en tot moment”.

Segons les estadístiques del govern, el 2018 varen ser detinguts en centres temporals més de 30.000 nins procedents d’Hondures, Guatemala i el Salvador.

El 2018 varen ser detinguts en centres temporals més de 30.000 nins procedents d’Hondures, Guatemala i el Salvador

Encara que Mèxic està aplicant cada vegada més mesures per salvaguardar els drets dels nins en trànsit o que cerquen asil al país, els problemes continuen al punt de migració de Tapachula, que alberga gairebé 1.000 homes, dones i nens.

El nou govern mexicà s’ha compromès oficialment a posar fi a la detenció de nins migrants, i actualment està treballant per complir aquesta nova política.

El nou govern mexicà s’ha compromès oficialment a posar fi a la detenció de nins migrants

“Molts d’aquests nins i joves han passat el trauma de sofrir violència i pobresa a causa del desplaçament i la incertesa que comporta viure en trànsit”, ha explicat Escudero. “L’esperança en un futur millor i més segur és el que els anima a continuar endavant, i no obstant això l’objectiu està cada vegada més lluny del seu abast”.

“Unicef ha estat treballant amb el govern per identificar i implementar solucions alternatives, que inclouen visats humanitaris i la posada en marxa d’albergs i centres de dia en què famílies i nins poden estar segurs i protegits mentre es processen les seves sol·licituds”. “Esperam veure més programes d’aquests al llarg de la ruta migratòria de Mèxic. Després de tot, la migració no és un delicte i no ha de ser tractada com si ho fos”.