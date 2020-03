II Congrés de Ciència a les Primeres Edats

El grau en mestre d'educació infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC i el Campus Professional UManresa reuniran l'1 d'abril 236 estudiants del cicle formatiu de grau superior d'educació infantil de sis centres del Bages, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat i el Maresme en el Congrés de Ciència a les Primeres Edats. Aquesta és la segona vegada que el Campus Manresa proposa una activitat com aquesta, que té com a principals objectius convertir-se en un punt de trobada d'estudiants de formació professional superior d'educació infantil d'arreu de Catalunya i ser un espai de reflexió sobre el treball d'experimentació i introducció a la ciència a les primeres edats.

L'èxit de la primera edició ha fet que aquest any siguin més els centres que hi han volgut participar, un 75% més que l'any passat, concretament. A més dels dos centenars d'estudiants, també hi participaran 15 professors dels centres, que són l'INS Lluís Companys de Ripollet, l'INS Guillem Catà de Manresa, l'INS Severo Ochoa d'Esplugues de Llobregat, l'Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet, l'INS Joan Coromines de Pineda i el Campus Professional UManresa. Tot i haver-hi altres centres interessats, la inscripció s'ha tancat perquè totes les places estaven cobertes.

El Congrés començarà amb una ponència a càrrec de la mestra i graduada en educació infantil a UManresa Jèssica Haldón, que parlarà del paper dels adults en els espais de ciència. Paral·lelament, estudiants del grau en mestre d'educació infantil d'UManresa prepararan una fira d'experimentació amb diferents propostes que les estudiants dels cicles podran provar. La segona part del congrés consistirà en la presentació d'experiències concretes a càrrec de mestres d'escoles i escoles bressol i docents universitaris del grau en educació infantil. Aquestes experiències se centraran en la relació entre art i ciència i les possibilitats d'aprofitar-la en el treball educatiu en la primera infància, la ciència en l'etapa de 0-3 anys, la ciència en l'etapa de 3 a 6 anys i el funcionament del Lab 0-6, l'espai d'UManresa per promoure l'educació científica a les primeres edats, que cada any visiten a l'entorn de 6.000 infants.

L'organització del Congrés forma part d'un dels objectius dels estudis d'educació infantil que passa per formar els futurs mestres perquè contribueixin a normalitzar la presència de la ciència i l'experimentació a les aules d'educació infantil d'escoles i escoles bressol. Per aconseguir aquest objectiu, cal que els estudiants tinguin una bona base formativa pel que fa a coneixements, però també de metodologies didàctiques basades en l'experimentació i el mètode científic. Aquest és un eix important en la formació de mestres i de tècnics d'educació infantil a UManresa.