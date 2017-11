Grècia: més infants no acompanyats necessiten refugi

Unicef alerta que només un terç dels quasi 3.000 infants migrants i refugiats no acompanyats que hi ha a Grècia rep protecció i atenció adequades. Per això, l’organització demana reformes polítiques i legals per salvaguardar la integritat dels nins més vulnerables.

El recent augment d’arribades de refugiats i migrants ha portat a la saturació i deterioració dels campaments de l’illa. Al setembre hi va haver més de 5.700 arribades a Grècia, enfront de les aproximadament 3.080 de setembre de 2016.

El doble de la capacitat

A les illes, alguns dels centres d’acolliment d’infants no acompanyats acullen el doble de la seva capacitat, la qual cosa compromet la seguretat i el benestar dels nins, que són particularment vulnerables a les nits, ja que no hi ha mesures de seguretat adequades. Els retards en el trasllat de les illes a la península, que poden durar fins a cinc mesos, n’agreugen l’estrès emocional i mental.

Actualment, uns 1.800 infants no acompanyats esperen un lloc on allotjar-se. Mentre, viuen a assentaments oberts, a centres d’acolliment o estan atrapats a les illes o a centres de detenció. Alguns fins i tot viuen als carrers, i l’arribada de l’hivern suposa un risc més per a ells.

Unicef, a més, fa una crida perquè tinguin lloc reformes polítiques i legals urgents que enforteixin els serveis d’atenció comunitaris, després de diversos anys de dificultats econòmiques a Grècia. Per a aquells nins que tenen família a altres punts d’Europa, Unicef insta altres països europeus a reforçar els processos de reunificació familiar.

La xifra de xiquets no acompanyats a Grècia ha augmentat durant l’estiu, de 2.300 al final de juny a 2.850 al final de setembre. Actualment hi ha uns 19.000 nins migrants i refugiats a Grècia, un 15% dels quals són no acompanyats.