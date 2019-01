Formar els joves en les capacitats i competències del segle XXI

Aquesta setmana, el BBVA ha presentat a Barcelona el seu projecte d'educació 'Aprendemos juntos', una iniciativa que neix amb l'objectiu que cada nen trobi la seva passió i desenvolupi les seves habilitats. És un programa que busca dotar els joves de capacitats vitals per assolir els seus objectius. Per això, l'entitat ofereix als pares, alumnes i professors eines que els ajudin a adquirir aquestes noves capacitats per desenvolupar tot el seu potencial.

Silvia Álava, doctora en psicologia, Àlex Rovira, escriptor i divulgador, i José Luis Arbeo, responsable del programa, van ser els protagonistes de la presentació del projecte i van parlar sobre la importància d'aquest tipus d'eines com a vehicle de creació d'oportunitats en els joves d'avui. La neurociència en el procés d'aprenentatge, l'ús de les noves tecnologies o com fomentar la creativitat en els infants són algunes de les temàtiques tractades des que BBVA va llançar el programa.

Els nous temps demanen noves capacitats, nous talents i nous models d'aprenentatge

El projecte ofereix a pares i professors metodologies gratuïtes i universals perquè nens i joves puguin gaudir d'experiències d'aprenentatge pràctiques i eficaces. Els nous temps demanen noves capacitats, nous talents i nous models d'aprenentatge, que permetin als més joves desenvolupar diferents habilitats per afrontar amb èxit el seu futur. La societat està en permanent transformació, ja que la tecnologia introdueix importants canvis que generen noves oportunitats. En aquest context, es posa en marxa 'Aprendemos juntos', un projecte que impulsa el desenvolupament de les competències del segle XXI.

José Luis Arbeo va explicar que el programa no només és innovador en els continguts que desenvolupa, sinó també en la manera de traslladar aquests continguts als diferents públics. Així han apostat perquè el programa es desenvolupi en dos eixos: un divulgatiu, en obert, a través de xarxes socials, amb destacats continguts audiovisuals enfocats a sensibilitzar, i un altre formatiu, centrat en les aules i en les

famílies, per aportar eines pràctiques molt eficaces en destacats reptes.