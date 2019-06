Crisi al Iemen

“Dur vides al món al Iemen pot convertir-se en una tragèdia per a famílies senceres massa sovint”, assegura la directora executiva d'Unicef, Henrietta Fore. “Dècades de poc desenvolupament i anys d'intensos combats han deixat els serveis públics essencials, inclosa l'atenció sanitària a mares i bebès, molt a prop del col·lapse total”. La taxa de mortalitat materna ha augmentat considerablement des de la intensificació del conflicte, i ha passat de cinc morts al dia el 2013 a 12 el 2018.

L'accés a serveis sanitaris de qualitat prenatals i postnatals és clau per a la supervivència de mares i nadons. Amb l'absència d'aquests serveis adequats i a causa de la falta d'accés i als inassequibles costos del transport, els treballadors de la salut comunitaris s'estan convertint ràpidament en “proveïdors de darrer recurs” per a les dones i els nins, especialment en les zones remotes, rurals i afectades per la guerra. No obstant això, també s'enfronten a dificultats com la inseguretat i la manca de subministraments i transport.

La meitat de totes les instal·lacions sanitàries del Iemen no estan en funcionament a causa de la manca de personal i de subministraments, la impossibilitat per abordar els costos operatius o l'accés limitat. Les que continuen funcionant s'enfronten a greus dèficits de medicaments, equipament i personal, la qual cosa posa vides en risc.

Unicef està treballant amb els seus aliats sobre el terreny per donar suport tant a la prestació de serveis basats en la comunitat com als centres sanitaris, amb especial atenció a la cura abans i durant l'embaràs, en el moment del naixement i després, per a mares i bebès. A escala de les comunitats, també treballen en el suport a les comares i els voluntaris sanitaris perquè aquests puguin gestionar casos de malalties infantils comunes, així com proporcionar atenció domiciliària a mares i nounats.

Unicef fa una crida a totes les parts en conflicte i a la comunitat internacional perquè centrin els recursos en les comunitats pobres, marginades i desplaçades internes i protegeixin el sistema sanitari del país, amb especial atenció a la sanitat primària.

“L'atenció prenatal i l'atenció sanitària qualificada durant el part són fonamentals per a la supervivència tant de mares com de bebès”, afirma Fore. “Mentre el món celebra el 30è aniversari de la Convenció sobre els Drets del Nen, reiteram la nostra crida perquè tots els nins –al Iemen i a qualsevol lloc– puguin gaudir plenament del seu dret a la salut, l'educació, la protecció i la pau”.