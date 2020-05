Confinats en família: recursos educatius a l'abast de tothom

Amb l'últim trimestre escolar en marxa, la Fundació Catalunya La Pedrera ha creat, a partir del seu Programa d'Acompanyament per a l'Èxit educatiu (PAE), la plataforma Confi-cursos PAE, on es pot trobar –de franc– un recull de propostes lúdiques "marca PAE" que conviden a jugar en família alhora que reforcen les competències bàsiques; a resoldre reptes per potenciar la creativitat; a descobrir estratègies i recursos per acompanyar la gestió d'emocions aquests dies, i fins i tot a iniciar-nos amb algunes pràctiques senzilles de mindfulness.

En situació de normalitat, el PAE ofereix un espai per fer els deures amb l'acompanyament d'educadors, fent un seguiment personalitzat de cada infant o adolescent en coordinació amb la família i l'escola. L'acompanyament és de qualitat des de la corresponsabilitat educativa, involucrant les famílies i promovent la participació activa de les entitats i agents del barri o municipi.

A la pàgina web de la Fundació també hi ha la Guia d'educació emocional i la Guia de pràctiques de 'mindfulness' per a infants i adolescents, uns exercicis que permeten millorar la capacitat de concentració d'infants i adolescents per afavorir el seu rendiment acadèmic.

La pràctica habitual del mindfulness proporciona beneficis com ara la disminució de l'estrès i el malestar, facilita la presa de consciència de les emocions i pensaments, afavoreix un diàleg més saludable i, sobretot, convida a gaudir del present. Es tracta, doncs, d'un recurs que afavoreix el benestar personal i social.

Aquesta guia, elaborada per l'equipel PAE i que ha tingut l'assessorament d'Elisenda Dalmau (www.mindfulnens.cat), es presenta com un recurs per a la intervenció educativa, oferintpautes i orientacions perquè els equips educatius puguin acompanyar millor als infantsi adolescents en la pràctica del mindfulness.Si bé aquesta guia estàpensada per alseducadors del programa, pretén ser una eina¡ útil per a qualsevol persona que tingui interès en l'atenció plena o que estigui en un context educatiu i vulgui aplicar-la (professors, pares, avis, etc.).