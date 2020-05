Confinament i estiu fan créixer el risc d'obesitat

Molts infants (i també adults) han vist alterada la seva dieta a causa del confinament, i això, sumat a la falta d'esport, els ha fet guanyar pes. La Societat Espanyola per a l'Estudi de l'Obesitat (SEEDO) estima un augment mitjà del 5% en el pes de nens i adolescents, una xifra que es tradueix en un quilo de mitjana. Però la xifra més alarmant és que l'Estat espanyol està entre els països europeus amb més infants amb sobrepès i obesitat, tant en l'etapa preadolescent (5-10 anys) com en l'adolescent (14-17 anys), segons la Federació Mundial de l'Obesitat.

Aquesta malaltia és un problema de salut pública que pot afectar els infants amb patologies respiratòries o cardíaques, alteracions ortopèdiques i de la marxa, afectacions psicològiques, etc. També pot afectar el seu nivell educatiu i la qualitat de vida. A més, tenen moltes probabilitats de continuar tenint sobrepès o obesitat en l'edat adulta i corren el risc de patir malalties cròniques.

Un aprenentatge alimentari adequat des de petits a l'escola i a casa pot combatre el sobrepès, l'obesitat i malalties futures de la població

Segons Laura Esquius, nutricionista i professora dels estudis de ciències de la salut de la UOC, l'alimentació és un dels determinants principals de la salut: "Una ingestió adequada contribueix a un creixement i un desenvolupament òptims". També és una peça clau "pel paper i la implicació dels nutrients i els aliments en la prevenció de malalties per carència i en el desenvolupament de trastorns crònics". I alerta del "consum elevat de sodi, greixos i sucres, seguit de la baixa ingestió de cereals integrals, fruites, fruita seca i hortalisses" avui en dia.

Per la seva banda, Elena Roura, directora científica de la Fundació Alícia, apunta que "l'evidència científica posa de manifest la importància de la cuina i la seva influència directa sobre la salut i l'adquisició d'uns bons hàbits alimentaris". I afegeix que "la promoció d'una alimentació sana i sostenible que perduri en el temps és la base de la salut". De fet, apunta que "les persones amb habilitats a la cuina fan tries més saludables, principalment pel que fa al consum de fruita i verdura".

El confinament ha posat de manifest la mala gestió de l'alimentació en moltes famílies

Per a Esquius, una alimentació saludable s'ha de basar en un "consum majoritari d'aliments d'origen vegetal (fruites, hortalisses, llegums, pa, arròs i pasta integrals, patates, fruita seca, oli d'oliva verge) acompanyat de petites porcions de peix, carns blanques, ous i làctics, i aigua com a beguda principal".

Aprendre a menjar bé a casa i a l'escola

Aquesta responsabilitat recau principalment a casa, però l'escola hi té un paper clau. "La transmissió entre generacions havia estat la manera natural d'aprendre a menjar bé, però aquesta transmissió s'ha perdut, i cada vegada es cuina menys a casa", diu Roura. Alhora, l'experta apunta que també és important educar per poder conviure amb la gran quantitat de missatges i informació que ens arriba cada dia, que no sempre es basa en l'evidència científica i que pot desencadenar comportaments de risc. En aquest context, l'escola és un lloc idoni per aprendre a menjar més bé.

Segons Esquius, "el menjador escolar és un espai idoni per desenvolupar tasques d'educació alimentària en coordinació amb la família", un espai que ha de garantir "una ingestió segura pel que fa a la higiene i adequada des del punt de vista nutricional i sensorial".

Com ha de ser l'alimentació durant l'etapa escolar?

Per a Esquius, una alimentació saludable ha d'aportar l'energia i els nutrients necessaris, ha de ser equilibrada pel que fa a les proporcions recomanades, ha de ser variada en aliments saludables, no ha de tenir contaminants biològics i químics que puguin perjudicar l'organisme i s'ha d'adequar a les característiques socials i culturals de cada individu i cada grup, i a l'entorn i a les necessitats individuals de cada etapa i circumstància de la vida. L'experta conclou que una alimentació saludable també ha de ser "agradable i satisfactòria sensorialment", alhora que ha de vetllar per la "sostenibilitat ambiental".

La professora dels estudis de ciències de la salut de la UOC també recomana a les famílies que vagin introduint a poc a poc nous gustos en el repertori alimentari de les criatures, que tinguin una actitud positiva davant del menjar i que els transmetin aquestes habilitats perquè esdevinguin crítiques. Roura conclou que "de menjar se n'aprèn menjant i, per tant, és bàsic anar acostumant el paladar a diferents gustos i textures".