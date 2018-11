Els municipis de Calvià, Felanitx, Inca, Manacor i Palma s’estrenaran com a Ciutats Amigues de la Infància. El Consell Insular de Formentera, Maó, Santanyí i Eivissa han aconseguit la renovació per a quatre anys més amb el compromís de continuar treballant per garantir i promocionar els drets de la infància en el marc d’actuació local.

A escala estatal, 114 governs locals han rebut el segell de Ciutats Amigues de la Infància i 80 més han estat renovats en la vuitena edició dels Reconeixements Ciutats Amigues de la Infància, segons ha informat la Secretaria Permanent del programa, formada pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, l’Institut Universitari de Necessitats i Drets de la Infància i l’Adolescència –IUNDIA– i Unicef Comitè Espanyol.

Així mateix, durant la reunió de la Secretaria Permanent es va concloure que 25 projectes rebran els reconeixements corresponents com a guanyadors del IX Certamen de Bones Pràctiques en Drets d’Infància i Política Municipal.

Amb aquests reconeixements creix la xarxa de Ciutats Amigues de la Infància de 170 a 278 governs locals en tot el territori espanyol, és a dir que, a partir d’avui, més d’un 40% dels nins, nines i adolescents d’Espanya viuen en localitats en què els governs locals es comprometen, dins la seva gestió, a posar els drets de la infància al centre de la seva activitat pública.

“Les entitats membres de la Secretaria Permanent del programa agraïm a aquests governs locals el seu compromís amb els drets dels nins, nines i adolescents perquè això significa que es comprometen a crear entorns més segurs, protectors i propicis perquè tots els nins puguin desenvolupar tot el seu potencial”, assenyala Gustavo Suárez Pertierra, president d’Unicef Comitè Espanyol.

La cerimònia de lliurament d’aquests reconeixements tindrà lloc a Oviedo, el 27 de novembre, i es durà a terme amb el suport de l’Ajuntament d’Oviedo i la presència de les autoritats que els atorguen.