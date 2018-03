Casades quan encara eren nines

La prevalença del matrimoni infantil està disminuint en l’àmbit mundial i diversos països n’han registrat reduccions significatives en els darrers anys. En total, el percentatge de dones que es van casar quan encara eren nines ha disminuït un 15% en la darrera dècada i ha passat d'una de cada quatre a una de cada cinc aproximadament.

A Àsia meridional hi ha hagut la major disminució del món en el matrimoni infantil en els darrers 10 anys, ja que el risc que una nina es casi abans de complir els 18 anys s'ha reduït més d'una tercera part, de gairebé un 50% a un 30%. Això es deu, en gran part, al progrés a l'Índia. L'augment en les taxes d’al·lotes que reben educació, les inversions del govern en les adolescents i la difusió de missatges rotunds sobre la il·legalitat del matrimoni infantil i el dany que causa són algunes de les raons que expliquen el canvi.

“Quan obliguen una nina a casar-se tan jove, s'enfronta unes conseqüències tant immediates com per a la resta de la seva vida. Les probabilitats d'acabar l'escola disminueixen, al mateix temps que augmenten les possibilitats de ser objecte dels abusos del seu marit i sofrir complicacions durant l'embaràs. A més, hi ha grans repercussions socials i augmenta el risc de perpetuar els cicles intergeneracionals de pobresa”, assegura Anju Malhotra, assessora principal de gènere d'Unicef. “Atès el fort impacte que el matrimoni infantil pot produir en la vida d'una nina qualsevol reducció, ens sembla una bona notícia, però encara ens queda un llarg camí per recórrer”.

Segons noves dades d'Unicef, s'estima que el nombre total de nines que es casen durant la seva infància és de 12 milions a l'any. Les noves xifres revelen una reducció total de 25 milions menys de matrimonis del que s'hauria previst mundialment fa deu anys. No obstant això, per eliminar la pràctica abans de 2030 (l'objectiu establert en els Objectius de desenvolupament sostenible), és necessari accelerar el progrés considerablement. En cas contrari, el 2030, almenys 150 milions de nines més es casaran abans de complir 18 anys.

En l'actualitat, s'estima que uns 650 milions de les dones que viuen al món es van casar quan encara eren nines. Mentre que Àsia meridional fa una dècada que lidera el camí cap a la reducció del matrimoni infantil, aquesta càrrega mundial està passant a Àfrica Subsahariana, on és necessari incrementar dràsticament les taxes de progrés per equilibrar el creixement de la població. De les nines que s'han casat més recentment, gairebé una de cada tres procedeix d'allà, en comparació del que ocorria fa 10 anys, quan només era una de cada cinc.