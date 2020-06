La Cantània, més virtual que mai

Aquest any, degut a la crisi sanitària, no s'han pogut celebrar els 125 concerts programats de la Cantània, que havien de tenir lloc tant a L'Auditori de Barcelona com a la resta de ciutats que formen part del projecte. La Cantània que s'havia de fer aquesta temporada, de nom Virtual, es realitzarà, doncs, en directe l'any 2021, però, mentrestant, us conviden a participar en un challenge a Instagram, Facebook i Twitter.



La Cantània, que enguany celebrava el seu 31è aniversari, és una activitat participativa en què participen 50.000 escolars de cicle mitjà i superior de primària de Catalunya, Espanya i Portugal. Cada any s'encarrega i s'estrena una obra creada especialment per a aquesta activitat. En aquesta ocasió, el compositor Óscar Peñarroya ha creat la música i Cèsar Aparício ha escrit les lletres. Virtual explica la història d'en Marcel, que està trist. Fa poc que s’han separat sa mare i son pare, i últimament no té gaire ganes de fer vida social. Alguns companys de l’escola li fan bromes que no li agraden i, tot i que la Gina el convida a la seva festa d’aniversari, ell s’estima més quedar-se a casa. El pare s’ha comprat un ordinador molt potent i la mare li ha regalat un telèfon mòbil. En Marcel està encantat de passar-se hores amb els seus nous dispositius digitals. Un dia de tempesta serà el punt de partida d’una aventura extraordinària. Conèixer la Sara i el seu univers virtual li obrirà portes que mai havia somiat. Explorar, jugar i aprendre seran els camins que els portaran a tots dos a descobrir mons nous i a fer un clic interior que els canviarà per sempre.

A la nova web de Cantània hi trobareu els materials didàctics de l'obra, com les partitures o les coreografies.

El projecte educatiu presenta un nou web i un 'challenge' a les xarxes socials





Per participar en aquest challenge que proposen des de la Cantània, la canalla ha de triar una de les cançons de Virtual i gravar-se amb la versió karaoke de fons i, si s'hi animen, fent la coreografia. No cal que sigui la cançó sencera. El format ha de ser horitzontal. El vídeo s'ha de pujar a Twitter, Instagram o Facebook amb els hashtags #cantaniavirtual i #cantaniachallenge. Des de les xarxes de L'Auditori de Barcelona es compartiran els vídeos publicats.