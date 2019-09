La tornada a l'escola és cosa de les mares (encara)

El 55% de les mares espanyoles amb fills en edat escolar s'encarreguen de preparar la tornada a l'escola sense cap tipus d'ajuda ni implicació del pare o la resta de la família. Així ho revela una enquesta feta a l'agost per l'empresa de productes personalitzats Stikets. Tal com mostren les dades del sondeig, només en un 28% de les llars són els dos progenitors els que s'ocupen dels preparatius i hi ha un 17% restant que ho fa en família. En cap de les famílies consultades és el pare qui es responsabilitza de posar a punt tot el que cal per a la tornada a les aules.

Les xifres posen de manifest que el repartiment de tasques a les llars continua sent molt poc equilibrat a casa nostra. Són les dones les que segueixen portant el pes de l'organització de la llar, però, a més, són elles les que trien què s'ha de comprar.

28% Només en un 28% de les llars són els dos progenitors els que s'ocupen dels preparatius

Les dades de l'enquesta de Stikets coincideixen amb estudis internacionals publicats per Harvard Businness Review i Boston Consulting Group. Basant-se en xifres del Banc Mundial, assenyalen que més del 70% de les decisions de compra són preses per dones, cosa que suposa que el poder econòmic de la dona equival a les economies de l'Índia i la Xina juntes. A més de tenir l'última paraula en adquisicions de la llar i activitats educatives, les dones trien les vacances, així com la tecnologia, i promouen el consum responsable. Segons el mateix estudi, no es tracta d'un tipus de compra compulsiva, sinó d'una filosofia de consum sense excessos ni residus, que promou la cura dels recursos naturals i busca productes duradors i sostenibles.

El 82% busca idees i compra a internet

Segons les dades de Harvard i Boston Consulting, les dones dediquen molt més temps a comprar productes i investigar estils de vida més pràctics i sostenibles. L'enquesta de Stikets posa de manifest que el 82% de les mares espanyoles busquen els productes per a la tornada a l'escola al canal en línia. El 60% busca idees a internet, ja siguin blocs o comerç electrònic. Un 22% s'inspira en les xarxes socials, on busca recomanacions d'altres mares o 'influencers'. Aquestes dades posen de manifest el pes de l'online en la decisió de compra, encara que el canal offline segueixi quedant-se amb la major part del pressupost per a tornada a l'escola: només el 20% dels enquestats per Stikets compren més material en línia que a fora.

El 82% de les mares espanyoles busquen els productes per a la tornada a l'escola al canal en línia

Pel que fa al dispositiu que utilitzen per comprar per internet, el mòbil continua guanyant la cursa amb un 83% dels compradors, seguit de lluny per l'ordinador i la tauleta. La seva usabilitat i accessibilitat des de qualsevol lloc permeten que els clients puguin personalitzar els seus productes d'una manera més fàcil i ràpida de la que pot oferir el canal tradicional.

Què preocupa els pares de la tornada a l'escola?

Per la seva banda, SEMrush, proveïdor de dades de màrqueting digital, ha analitzat –en el període comprès entre el 2016 i el 2019– diferents aspectes associats a la tornada a l'escola, com són els materials més buscats, el model d'ensenyament preferit, les activitats més sol·licitades per ocupar el temps i incrementar la formació dels més petits, el model d'ensenyament preferit a Espanya o l'impacte que genera a Google l'assetjament escolar.

Així, l'anàlisi de SEMrush reflecteix que l'ensenyament públic segueix sent l'opció preferida per als espanyols. Aquest model educatiu, amb més de 7.000 registres de cerca, duplica el volum de cerques a Google sobre escoles privades. A més, el model concertat convenç més que el privat i es posiciona en el segon lloc de la taula amb gairebé 5.700 registres de cerca a Google.

Una altra de les qüestions que mobilitza les cerques dels pares a Google és l'assetjament escolar. L'any 2017 van ser denunciats a Espanya més d'un miler de casos d'assetjament escolar, segons dades recollides pel Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil i cossos de policia local, cosa que implica una variació d'un 11,65% respecte a l'any anterior. SEMrush també es fa ressò en la seva anàlisi del problema que suposa l'assetjament escolar i ha identificat un increment de registres de recerca d'aquesta preocupació a Google en el mes següent a la represa del curs escolar. Aquesta taxa de cerques es manté durant tot l'any i només decreix en els mesos associats als períodes de vacances, cosa que posa en relleu la preocupació que suposa aquesta xacra social, i com aquesta preocupació es relaxa durant els mesos –tradicionalment de juny a l'agost, durant el Nadal i durant la Setmana Santa– en què habitualment els més petits no van a classe i no es veuen exposats a l'assetjament en l'entorn de les aules. Sense oblidar el ciberassetjament, que també ha augmentat en els últims anys.

L'any 2017 van ser denunciats a Espanya més d'un miler de casos d'assetjament escolar

Pel que fa al material escolar, segons es desprèn de l'anàlisi de SEMrush, les famílies preparen la tornada a l'escola durant l'estiu, cosa que obliga a combinar part del pressupost destinat a les vacances amb el que hauran de dedicar a la matriculació en diverses activitats extraescolars i a la compra dels material escolar. Segons es desprèn de l'anàlisi, la motxilla és el material escolar més buscat a la xarxa. Amb gairebé 44.000 registres de cerca a Google, ocupa el primer lloc de la taula, a gran distància dels llibres de text que, amb una mica més de 6.000 registres de recerca, ocupen el sisè lloc del rànquing de materials escolars de referència per als espanyols. L'anàlisi suggereix que –sobretot quan hi ha germans– hi ha llibres de text que passen d'unes mans a unes altres, però les motxilles són part del material que es renova gairebé cada any. L'anàlisi de la gràfica dels registres a Google d'aquests materials mostra que el nombre de recerques s'incrementa notablement durant els mesos de juliol i agost.

Les motxilles són part del material que es renova gairebé cada any

Finalment, pel que fa a les extraescolars, una de les grans preocupacions gira al voltant de la conciliació laboral i familiar. Si bé cada vegada són més les empreses que incorporen mesures de conciliació que contribueixin a una millor organització i flexibilització dels temps perquè els progenitors puguin atendre les seves responsabilitats familiars, no sempre és així i és llavors quan hi ha pares que opten per matricular seus fills en una infinitat d'activitats fins que algun d'ells finalitza la seva jornada laboral. De l'anàlisi de SEMrush es desprèn que les classes particulars –amb gairebé 14.000 registres de cerques a Google– són les activitats més buscades pels espanyols associades a la tornada a l'escola, seguida de menjadors escolars i cursos d'anglès.