Com és aquest Nadal 2020?

Aquest any ens toca viure un Nadal ben atípic i encara és aviat per saber si les famílies hauran fet un esforç per contenir la despesa a causa de l’actual situació de crisi, o si bé aprofitaran el Nadal per regalar i regalar-se una bona quantitat de productes i experiències com a “recompensa” per aquest 2020 que hem passat. Estudis com el que va realitzar KPMG a principis d’aquest trimestre apuntaven que les vendes nadalenques seran millors del que podríem pensar a priori atès el context en què ens trobem, però caldrà esperar per saber les xifres reals.

En tot cas, tant si es compleixen aquestes optimistes previsions com si no, queda clar que la manera de consumir aquest Nadal està sent i serà diferent de la d’anys anteriors. En aquest sentit, des del Kid's Cluster, a través de les entitats i empreses que en formen part, apunten algunes tendències que viurem aquest 2020.

Un Nadal digital: no només perquè una bona part de les compres es realitzaran a través del canal online seguint la tendència de maduració exprés iniciada en període de confinament –en què un 23% dels espanyols van incrementar les compres en línia, segons dades del CIS–, sinó també perquè regalarem molta tecnologia per treballar, estudiar, aprendre i jugar des de casa, tal com confirmen les dades de The Onion Inside, segons les quals 3 de cada 10 infants demanaran als Reis de l'Orient regals tecnològics, una xifra que iguala les demandes de les protagonistes del Nadal: les joguines.

Un Nadal personalitzable: si una cosa ens ha faltat aquest any ha sigut temps amb els nostres. És cert que hem estat a casa més que mai, però la pandèmia ens ha allunyat dels familiars amb qui no convivim i dels amics. És per això que aquest any regalarem temps en forma d'experiències, sobretot personalitzades: segons dades d'HP, un 44% dels consumidors asseguren que canviarien de marca en cas que se li ofereixin experiències de producte personalitzables, i un 70% estan disposats a pagar com a mínim un 10% extra sobre el preu per obtenir un producte o servei personalitzat.

Totes aquestes organitzacions, així com la resta de les que formen part del Kid's Cluster, han dissenyat una campanya de Nadal pensada per acompanyar les famílies i els infants en un Nadal incert i diferent. Són propostes de qualitat que reforcen el joc, la diversió, l’aprenentatge i sobretot el temps en família, i que aposten per incorporar la tecnologia, la innovació, l’educació i l’acompanyament emocional en el desenvolupament holístic dels més petits. Són, en definitiva, novetats que satisfan els desitjos de les nenes i els nens i que alhora aporten idees als pares, mares i familiars que volen regalar sense oblidar valors com el consum conscient i el respecte pel medi ambient.

Regalar llibres és regalar temps, aventures i emoció

Durant el confinament el temps de lectura entre infants i joves va augmentar, segons dades de Kid’s Cluster, i és que un llibre és una porta tant a un nou món com a una nova mirada sobre el nostre entorn. Regalar llibres als infants significa, sobretot en el cas dels més petits, regalar-los temps de lectura amb els pares i germans, i també grans aventures, coneixement, consciència i emocions. Conscient del poder de la lectura, l’Editorial Flamboyant per exemple presenta enguany 8 propostes de col·leccions i 2 novetats editorials pensades per contribuir al desenvolupament i a la riquesa intel·lectual dels nens i nenes des d’edats molt primerenques, com ara la col·lecció Clàssics Flamboyant, un preciós homenatge a la tradició oral i a l’imaginari de tantes generacions, i la col·lecció de Contes per Anar a Dormir, ideals per a un descans ple de somnis.

Edebé, per la seva banda, proposa novetats editorials que combinen el món físic amb el digital, l’aprenentatge amb el corrent do it yourself, la descoberta i la ciència amb les emocions, i tendències tan actuals com l’activisme i l’autoconeixement a través de llibres que són veritables experiències. Títols com Cómo crear un mundo mejor, Grandes ideas para mentes inquietas, la col·lecció Filo&Sofia –que presenta una agència de detectius que es dedica a resoldre enigmes amb un mètode d'investigació revolucionari: el pensament filosòfic– i la col·lecció Latidos de Alas, amb històries reals de nenes i nens que volen motivar petits canvis i donar a conèixer diferents realitats, prometen un Nadal ple de descobriments.

Finalment, Haumea Edicions ens proposa un regal que fomenta la creativitat, motiva la lectura, proposa activitats per fer en família i és entretingut i divertit: la revista Namaka. Aquest any han preparat un pack per regalar la subscripció anual a la revista en una capsa de cartró plena de sorpreses: un exemplar de la revista, un calendari il·lustrat, una làmina amb guarniments retallables per penjar a l'arbre de Nadal i un llapis molt especial.

Temps en família

Nadal és sinònim de família i, com apunten les tendències, de regalar experiències i moments junts. És per això que, un any més, Pack Màgic acosta els infants més petits al cinema. Torna el Kinosaure, un personatge que acompanya els més menuts (a partir de 2 anys) als Cinemes Girona, per acostar-los a la màgica experiència del ritual d'anar al cinema. Kinosaure és un cicle de cinema tranquil i en català en el qual es projecten films amb valors i propòsits, acompanyats a més d’activitats per a totes les edats.

Cinesa ens proposa una altra manera de regalar cinema, amb la projecció a les seves sales en exclusiva del musical especial Navidad Navidad del grup teatral i musical infantil Pica-Pica.

Un clàssic a l’hora de passar estones en família són els col·leccionables. Salvat ha volgut fer una aposta renovada per les col·leccions per a més petits amb Mi primer abecedario, una col·lecció perquè descobreixin les lletres i els números amb els seus animals preferits. Amb cada lliurament hi ha una figura del protagonista que, situant-la sobre un altaveu especial, reprodueix el seu so i ens acompanya en la història.

Regalar(-se) desconnexió i escapades familiars

Segons dades de Kid's Cluster, arran de la pandèmia la manera com les famílies viatgen ha canviat. Un exemple és l’auge del turisme de proximitat, que ha desbancat les escapades llargues i llunyanes. L’Agència Catalana de Turisme ha impulsat aquest any la web Hola, família! omplint-la de plans i propostes de turisme familiar a Catalunya perquè pares i mares puguin inspirar-se a l’hora de planificar la pròxima escapada o vacances. A més, han desenvolupat una webapp amb jocs per a nens i nenes de 5 a 7 anys i de 7 a 10 anys, així com un quadernet de jocs que es poden descarregar de la mateixa web, que estarà disponible al principi del 2021.

D’altra banda, aquest serà el primer Nadal i Cap d’Any d’El Jou Nature, un projecte d’Eix Estels dissenyat per a famílies com un espai educatiu i de vivències familiars. Es tracta d’una proposta que va molt més enllà d’un hotel boutique de muntanya: és una proposta operada per l’empresa de colònies educatives que dona una nova dimensió a la seva organització i que posa al servei dels visitants tota la seva expertesa en educació en el lleure, animació familiar i gestió de moments familiars compartits d’alta qualitat. El Jou Nature ha estat íntegrament reformat seguint línies estrictes de green house i family friendly: màxim respecte per l’entorn immediat i absoluta consciència de la importància de ser mediambientalment responsables, i pensat per a les famílies, des del disseny de les habitacions als espais comuns, passant pels serveis i la seguretat de l’entorn, fins a l’ambient familiar i el públic a qui es dirigeix exclusivament aquesta oferta.

Continuar aprenent durant les vacances de Nadal

Aquest Nadal també es regalen les experiències educatives. TbKids, a banda d’oferir tallers de robòtica, tecnologia i programació per a infants durant el període vocacional amb les seves Techno Xmas, proposa a les famílies que s’enduguin a casa la robòtica més divertida amb BrickBlast, un minirobot esfèric que va acompanyat d’infinitat de fitxes, reptes, jocs, circuits i laberints, i que garanteix hores de diversió i programació per als infants i joves més techies.

L’equip d’eSTEAM Education també proposa un Nadal robòtic amb el seu pack regal del robot Edison, que ve equipat amb 3 mesos de curs: una manera de regalar aprenentatge i comunitat, perquè al llarg del curs l’equip formatiu anirà plantejant reptes individuals i comuns per a tots els alumnes, que els podran resoldre sols o amb la família.

Kids&Us proposa un regal que combina anglès, tecnologia i lectura: el Talking Pen, un bolígraf digital que llegeix en veu alta els seus llibres en anglès amb la pronunciació i el to adequats, per ajudar infants i joves a millorar la dicció. El catàleg Natural Gift és el complement ideal per aprofitar al màxim les capacitats del Talking Pen.

L’estrella de Nadal: les joguines

Segons dades de The Onion Inside, aquest any un 29% dels infants continuaran demanant a les seves cartes als Reis joguines. Per satisfer aquest desig, Lalaloom ha llançat al mercat diverses novetats que se sumen al seu catàleg de joguines i mobles infantils. Una d'aquestes és la taula corbada infantil Dreamy Balance, una joguina de fusta educativa 3 en 1: balancí, gimnàs per a nadó i taula d'equilibri Montessori, Waldorf, Pikler i per a ioga. És un joc d'aprenentatge innovador, funcional i versàtil per acompanyar el nadó durant els seus primers anys de vida i cobrir unes quantes necessitats. Una altra novetat són les torres d’aprenentatge Giraffe Tower i Panda Tower, que es basen en la filosofia Montessori i que promouen la independència i la llibertat de moviments dels petits. És un producte innovador, funcional i educatiu per realitzar diverses activitats a la llar i aportar més autonomia a les nenes i nens. Finalment, aquest any també ha sortit a la venda la Foodie Truck, una cuina de joguina infantil de fusta: un joc d'imitació innovador, educatiu i molt divertit que representa un food truck, la gastroneta o camioneta on es preparen delicioses receptes sobre rodes en milers d'esdeveniments i fires.

Solidaritat, sostenibilitat i ètica

A Abacus, conscients de la cada vegada més gran identificació dels usuaris amb els valors de la protecció del medi i l’impacte social de les organitzacions, ha optat aquest Nadal per un catàleg on les protagonistes són la sostenibilitat, la inclusió, la creativitat i la tecnologia. Enguany han apostat per productes que ens recordin la importància d'estar junts, ja sigui jugant a jocs de taula o jocs de construcció, i amb productes respectuosos amb el medi ambient, amb packagings sostenibles i amb consciència pel món que ens envolta. Abacus també opta enguany per fer jugar els més grans i per la inclusió i el respecte per l'altre, incloent al catàleg nines, ninos i jocs on tothom es pugui veure representat i sense rols de gènere.

En coherència amb aquesta filosofia, han posat en marxa una campanya de recollida solidària virtual de joguines amb dos associats al clúster més, la Fundació Pere Tarrés i el Casal dels Infants, juntament amb Creu Roja. Aquesta col·laboració s’emmarca en el projecte de suport a les famílies en situacions més vulnerables que Pere Tarrés impulsa cada any. Aquest any les aportacions es poden efectuar de diferents maneres: d’una banda, les empreses, entitats o particulars poden apadrinar una de les Cartes als Reis Mags que han preparat cada un dels centres socioeducatius de la fundació amb les demandes de joguines i material escolar que necessiten. Les botigues d'Abacus són una altra via per fer donatius. Les cartes han estat escrites pels infants d’aquests centres socioeducatius amb l’ajuda dels educadors i educadores.