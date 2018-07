L’oïda, un sentit en què cal pensar per combatre la contaminació acústica

Si pareu bé l’orella al voltant vostre sentireu molts sons: els cotxes que circulen sota el balcó de casa, els ocells que piulen als arbres del parc del davant, la música que escolten els veïns del pis de dalt, la xerrameca dels nens en sortir de l’escola de la cantonada... Alguns ens són tan familiars i quotidians que ni ens adonem que els percebem, d’altres els notem de seguida perquè destaquen per les emocions que provoquen, bones o dolentes, o perquè inciten a reaccionar-hi d’alguna manera. Però, ¿sabem quins són potencialment contaminants i poden afectar la nostra salut? El taller 'Mou el cos per la salut ambiental', que ofereix l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en el marc del seu Programa Metropolità d’Educació per a la Sostenibilitat anomenat 'Compartim un futur',vol incidir en aquests aspectes i informar la ciutadania de les accions que poden ajudar a fer de les ciutats uns espais menys sorollosos i que, de retruc, serviran per prevenir afeccions que poden causar molèsties o malalties diferents.

'Mou el cos per la salut ambiental'està dirigit a un públic familiar, d’adults i per a la gent gran. Depenent d’on s’organitzi i del perfil dels assistents, la dinàmica varia, però té els mateixos objectius: explicar el concepte de la contaminació acústica, identificar els diferents orígens dels sons i sorolls que ens envolten potenciant el sentit de l’oïda, així com les sensacions que generen i els efectes negatius dels sorolls sobre la salut; fomentar la creativitat, la sensibilització i transformació a través de l’expressió corporal; i saber reconèixer una situació de contaminació acústica per proposar accions de prevenció que afavoreixin un comportament responsable i saludable.

ESCOLTEM I SENTIM

Algunes de les activitats del taller són d’allò més interessants perquè els mateixos participants puguin, a través de la pràctica, reconèixer situacions de contaminació acústica i trobar les maneres d’evitar-les o pal·liar-les. A través del joc de la fàbrica dels sons, els assistents han de realitzar un so de manera rítmica i coordinada. D’aquesta manera s’adonaran que si hi ha ordre i ritme, els sons aconsegueixen certa musicalitat. En canvi, si van descompassats, molesten i podran interpretar-los com a contaminants. El ball també prendrà una part important de l’activitat, ja que permetrà descobrir nous ritmes -peces tribals, peces new age amb forta presència d’elements naturals com l’aigua o el vent, etc.- que faran que cada participant reflexioni sobre el que sent i les impressions que li produeix. En finalitzar cada taller, hi haurà temps per a la valoració del que s’ha après i per a la reflexió sobre les actuacions del dia a dia que tenen a veure amb els sorolls que ens acompanyen. A més, l’AMB dona informació als assistents sobre algunes activitats del programa 'Compartim un futur' que puguin tenir relació amb alguns dels continguts treballats al taller, especialment les que estan relacionades amb la salut ambiental.

Al llarg del curs 2017-2018, ja finalitzat, el taller 'Mou el cos per la salut ambiental' s’ha fet en una quinzena d’ocasions. Nou han estat en Jugatecambientals -en parcs o platges del territori metropolità-, tres en fires i similars i tres més per a grups específics que l’han sol·licitat. La participació ha estat de 150 persones -110 infants i 30 adults acompanyants, 4 joves d’una activitat en un centre cívic i alguns altres adults-. Després del període estival, el taller es reprendrà, obert a tot el públic i de manera gratuïta, el diumenge 30 de setembre a la Jugatecambiental del Parc del Tramvia a Tiana, al Maresme.