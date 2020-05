Ara que teniu més temps, us heu animat a cuinar amb la canalla o els vostres fills adolescents? Si us hi voleu posar, des de Girona, l'adolescent Íngrid Riera i el seu pare Xavier proposen cuinar en família uramakis, i per això ens ho expliquen pas a pas.

Com fer sushi amb la família?

Ingredients

Per a 4 persones

400 grams d'arròs de la varietat japònica

80 ml de vinagre d'arròs

30 g de sucre

10 g de sal

8 làmines d'alga nori

Cogombre

Mango

Salmó

Maionesa

Sèsam

Surimi

Alvocat

Preparació

Dissoleu la sal i el sucre amb el vinagre d'arròs. Reserveu-ho.



Tot seguit, esbandiu l'arròs amb aigua de l'aixeta fins que hi hagi una esbandida que l'aigua en surti transparent, fet que voldrà dir que se n'haurà eliminat el midó.

Escorreu-lo ben bé i deixeu-lo reposar durant mitja hora.

Passat aquest temps, col·loqueu-lo en una olla fonda amb la mateixa quantitat d'aigua que el seu pes, és a dir 400 ml en aquest cas. Tapeu la cassola.

Coeu-lo a foc mig, i porteu-lo a ebullició.

Quan l'arròs arrenqui el bull, mantingueu-lo durant dos minuts i passat aquest temps abaixeu el foc al mínim. Deixeu-lo coure amb aquesta temperatura baixa durant 13 minuts més.

Després dels 13 minuts, i sense destapar la cassola, aparteu-la del foc per deixar-la reposar durant 10 minuts.

El següent pas, passats els 10 minuts, serà abocar l'arròs en un recipient gros. Afegiu-hi la barreja del vinagre d'arròs amb la sal i el sucre que havíeu preparat.

Amb l'ajut d'una espàtula de cuina, aneu separant els grans d'arròs sense aixafar-los i sense fer-hi cercles.

Com que l'arròs encara serà calent, venteu-lo, perquè heu d'aconseguir que adquireixi una temperatura de 36 ºC o 37 ºC.

Per fer la forma d'uramaki

Damunt d'una estoreta de bambú (o d'un altre material per fer sushi), col·loqueu una làmina d'alga nori.

Cobriu-la amb una capa fina d'arròs i després afegiu-hi sèsam.

Tot seguit, gireu la fulla amb l'arròs cap per avall.

A la meitat de la fulla poseu-hi els ingredients que us agradin: mango, alvocat, surimi i maionesa, per exemple.

Enrotlleu-ho a poc a poc i fent força. Igualeu-ho als extrems, que haureu de tallar perquè tots els talls d'uramakis quedin de la mateixa mida.

Serviu-ho, i ja estarà llest per menjar. Bon profit!