Els perills d'hiperregalar

El Nadal és un dels moments crucials de l'any per a la compra de joguines. Aquest 2020, prop del 60% dels pares i mares espanyols tenen previst destinar el mateix pressupost a la compra de joguines que el 2019, mentre que un 37% pensen gastar menys. En concret, 4 de cada 10 pares i mares espanyols es gastaran entre 100 i 200 euros en joguines aquest any. Un 22% hi destinaran menys de 100 euros i un 17% fins a 300 euros, segons dades de l'informe sobre la compra de joguines a Espanya d'Aldi.

En aquest sentit, des de fa algun temps els experts en psicologia juvenil i atenció a adolescents avisen les famílies sobre els riscos que suposa regalar en excés als més petits de la casa, ja que els desprotegeix d'eines per al seu propi futur.





Jordi Royo, director clínic d'Amalgama7 –una entitat dedicada a l'atenció terapèutica i educativa per a adolescents, joves i les seves famílies–, explica que "els nens tendeixen cada Nadal a demanar un excés de joguines, regals i obsequis, i pares i mares tenen el deure de pautar-ho per evitar que els més petits es converteixin en nens hiperregalats". I continua: "Aquests nens, amb tots els desitjos concedits, tenen més possibilitats de desenvolupar la denominada síndrome del nen emperador. En l'actualitat veiem que molts adolescents estan vivint en la dinàmica d''Ho veig, ho vull, ho tinc", i en part aquesta tendència ve donada de l'excés d'estímuls que des de fa anys van rebent. Estímuls sense control ni pauta, que provoca nens i adolescents amb poca tolerància a la frustració, tristos i malhumorats".

Què és la síndrome del nen emperador?

La síndrome del nen emperador, també denominada trastorn d'oposició desafiadora (TOD), es dona en aquelles criatures que tenen una tolerància molt baixa a la paraula no per part dels seus progenitors. Solen ser fills de pares molt tolerants amb falta d'autoritat parental i que tendeixen a fer tot el que el petit o petita de casa demana. El nen sent que té l'autoritat i l'exerceix davant la resta de familiars de la casa. Petits tirans que sotmeten els seus pares a tots els capritxos que creuen necessitar. Estan mancats d'empatia i tenen greus problemes a l'hora de gestionar o expressar les seves pròpies emocions, són capritxosos, egoistes, individualistes, amb grans mancances d'imaginació i poc tolerants a la frustració, exigeixen l'atenció de tot i tothom en qualsevol moment i tracten amb ira els que gosen negar-los un capritx o una ordre.

Una elevada quantitat de joguines provoca nens frustrats i faltats d'imaginació





Quan els familiars tendeixen a donar privilegis de manera desmesurada, com és el cas de l'excés d'obsequis, els petits, en certa manera, són incitats a creure que independentment del seu comportament sempre seran premiats, cosa que anul·la qualsevol reforç negatiu o positiu segons la conducta. Com que tenen el premi assegurat, el bon comportament no és necessari.

Què podem fer per evitar l'excés de regals als nens per Nadal?

Jordi Royo dona algunes pautes per evitar caure en el parany de comprar tot el que els petits demanen. Per això s'ha de crear la figura del director d'orquestra i fer una llista amb els passos que hauria de seguir aquesta persona per tenir el control sobre els regals que els arriben als més petits.

Orientar els fills abans que escriguin la carta als Reis o al Pare Noel, donant-los pautes sobre què necessiten, què els fa il·lusió i què els serà útil. En el cas dels més petits, són els pares els que han de fer-se aquesta reflexió: què necessiten?, què els fa il·lusió?, què els serà útil?

Escriure les peticions de regals amb la pauta dels tres blocs. Què necessito? Què em fa il·lusió? Què em serà útil? Es recomana no escriure més de dos o tres regals per bloc. El nen tendirà a escriure moltes més coses que les que estan pautades i davant aquest fet caldrà recordar-li que els Reis o el Pare Noel han d'atendre a tots els nens i que seran ells els que prioritzin els seus regals.

Una vegada feta la llista, el director d'orquestra ha d'assignar aquests regals als diferents membres de la família. D'aquesta manera no s'augmenta la quantitat d'obsequis. La improvisació dels familiars a l'hora de comprar, de manera indiscriminada o no pautada prèviament amb la persona responsable del control dels regals, no s'ha de permetre. En aquest repartiment és possible que algun membre de la família consideri que és poc el que s'ha assignat, o que cregui que el regal no serà el que més li interessi o il·lusioni el petit, i que vulgui complementar-lo amb alguna altra cosa. Si arriba aquest cas, és important recordar per què es fa aquesta divisió i aquest control amb tots els regals i, en el cas que sigui necessari, es poden afegir alguna petita llaminadura o xocolata per fer més atractiu el paquet. A vegades algun membre de la família tendeix a regalar diners directament als més petits. No és aconsellable. En aquest cas, els diners han de passar necessàriament als pares perquè decideixin la destinació més convenient. S'ha d'evitar la situació molt freqüent de menors que disposen de diners regalats i que, per tant, argumenten que són seus i que poden comprar el que vulguin al marge de les directrius dels pares. És important tenir clar quin tipus de regal és l'adequat segons l'edat abans de demanar-lo. En aquesta categoria entren els denominats regals aspiracionals, que serien telèfons mòbils, ordinadors portàtils, etc., que els nens tendeixen a demanar quan estan fora del seu abast. Cal no oblidar mai que el més important per als petits és el temps que els adults els dediquen per jugar amb ells. I això no té cap cost!

Com podem triar el regal idoni?

"El regal més car sol veure's com el regal estrella o el que més il·lusió farà al petit, i això és un error molt comú –aclareix Jordi Royo, director clínic d'Amalgama7–. El regal perfecte serà el que per al nen englobi els tres blocs anteriorment descrits: que el faci feliç, que el necessiti i que li sigui útil. Aquest objecte per a un nen podria ser una bicicleta que realment desitja, que podrà ser-li útil per desenvolupar el seu aparell motor, i que l'ajuda a desplaçar-se d'un lloc a un altre. En canvi, per a un altre nen pot ser un estoig de colors, amb el qual podrà deixar volar la imaginació, potenciar la seva concentració i el podrà portar a classe com a part del seu material. Hi ha tants regals perfectes com nens esperant-los".

Les peticions de Nadal avisen sobre alguna anomalia?

La resposta és sí. De vegades ens preocupem per l'infant que demana un telèfon intel·ligent, quan és una cosa molt natural. És normal que el demani, però no concedir-l'hi en segons quin moment. En tot cas, el que pot ser un símptoma d'alguna alteració és precisament el contrari. El nen o la nena ja gran que demana una joguina d'una franja d'edat clarament inferior. En aquest cas, sempre descartant l'esperit col·leccionista, caldria analitzar per què passa i si el nen o la nena poden estar davant una maduresa tardana.

Els especialistes adverteixen sobre el risc de regalar en excés als petits de la casa





Finalment, és molt important remarcar que queda fora de discussió el nen o la nena que demana joguines dels considerats del sexe contrari. En aquest aspecte, l'especialista Jordi Royo es mostra molt taxatiu: "No hi ja joguines per a nens i joguines per a nenes; si el vostre fill us demana nines o una cuineta o la vostra filla vol camions, un laboratori o un joc d'eines... sisplau!, que els Reis Mags facin feliços aquests nens. No privem al futur d'un gran xef o d'una gran pilot de Fórmula 1 perquè creguem que les joguines tenen sexe!"