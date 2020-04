Els millors recursos educatius en línia per a docents i famílies

Amb l'objectiu de donar suport a l'educació en aquests temps de confinament, l’equip del Portal d’Activitats Educatives de Catalunya Activitum.cat ha creat un catàleg de Recursos Educatius Online que ha esdevingut un referent al país amb més d’1 milió de pàgines vistes des que va començar el confinament. Els recursos publicats en aquest catàleg han estat escollits i avaluats per l’equip tècnic de docents de l’entitat per garantir-ne el correcte funcionament, el valor pedagògic i la gratuïtat. Cada setmana s’hi incorporen noves propostes d’allò més interessants que bé valen dedicar-hi un temps per descobrir-les amb profunditat i tenir-les a mà en moments que les necessitem (les famílies) o incloure-les en les feinetes que els docents preparen cada setmana.

Parlem, per exemple, d’una web on podreu escoltar emissores de ràdio de qualsevol indret del planeta, els museus amb les millors visites virtuals i propostes adaptades o el millor catàleg d’animals per als petits exploradors.

Us deixem un recull d’alguns dels recursos que més agraden a grans i petits aquestes setmanes:

Amb motiu de la Diada de Sant Jordi han creat un recull d'activitats, jocs i manualitats per poder gaudir-la des de casa: retallables, tutorials per fer roses amb diverses tècniques, concursos literaris en què podeu participar, llibres virtuals i molt més! Tots adequats per fer amb els més petits de casa.

El millor recurs de la xarxa per realitzar projectes sobre animals en català. Conté informació de 152 espècies classificades per categories: rèptils, mamífers, aus i amfibis, i un cercador on podreu cercar per paraules clau. A cada categoria es pot cercar també per tipus d'alimentació, hàbitat i continent.

L'objectiu d'aquest recurs és fomentar l'amor pels animals a través d'un millor coneixement de les seves característiques, aprenent a diferenciar els uns dels altres i descobrint curiositats sobre la seva manera de viure, els seus sons i moviments. També es fomenta la defensa del medi ambient per a la preservació dels hàbitats de les espècies.

En Sergei, un pare londinenc a temps complet de dos nens, l'Alex i en Max, comparteix tots els seus experiments, jocs creatius, joguines educatives… que els prepara i dels quals són els protagonistes. Val la pena visitar aquesta pàgina tan creativa i motivadora.

En aquest recull trobareu propostes per desenvolupar la creativitat, experiències sensorials, jocs científics, activitats de motricitat fina i recursos per crear escenaris de joc simbòlic. Neu artificial, pasta de sal (que pots posar al forn i després pintar), sorra cinètica (com la de la platja, però més suau!), pastilina casolana, enfilar macarrons, joc de rescat d’animals congelats... Tot de propostes ben originals!

Recursos educatius de l'Agència Espacial Europea (ESA), on trobareu vídeos, jocs, concursos i molta informació sobre l'espai, els planetes i la vida lluny de la Terra. Ens parlaran de la gravetat, dels moviments de la Terra i dels planetes, de la creació i la mort de les estrelles, dels forats negres i molt més.

Les millors visites virtuals als museus de ciència del món: Museu de Ciències del CSIC, Museu de la Universitat d'Oxford, de Washington, de l'Agència Espacial Europea o l'Smithsonian. Coneix des de casa els egipcis de la mà dels Museu Egipci o tot el que pots arribar a saber dels minerals amb el Museu de Mineralogia. Cada setmana es va ampliant el repertori amb més propostes.

En aquesta web trobareu un globus terraqüi amb milers de punts verds: són emissores amb les qual podreu escoltar música i programes de ràdio de tot el món! Radio Garden és una iniciativa d’investigació de ràdio i ràdio digital neerlandesa sense ànim de lucre. També disposen d'aplis per a Android i iOS.

Recull d’eines musicals creades per Google per desenvolupar destreses musicals de manera lúdica i molt visual. Inclou jocs per treballar la part rítmica, melòdica i visual de la música. Es poden crear ritmes, visualitzar espectrogrames, treballar i entendre els acords, jugar amb cordes o visualitzar els harmònics.

En aquesta web trobareu un recull de 156 curts educatius per treballar aspectes molt diversos de les emocions, el benestar personal i la conscienciació ambiental. Són curtmetratges per ajudar els infants i joves a créixer en valors. Es treballen emocions com l'empatia, la sinceritat, l'amor i l'amistat, i es consciencia de situacions com el bullying, els prejudicis, la inclusivitat o les desigualtats. També hi trobareu un recull de 90 recomanacions en forma de tràiler de pel·lícules educatives per reflexionar.

El ioga en família o per a infants està esdevenint una de les activitats físiques més cercades durant el confinament pels seus grans beneficis per al benestar integral de les persones. Aquí trobareu un recull d’enllaços perquè pugueu practicar-ne setmanalment i aprofitar els beneficis físics, emocionals i intel·lectuals que el ioga aporta tant als grans com als petits a l'hora de millorar la consciència corporal, la concentració, la respiració i la profunditat.

Web on trobarem diferents relats en lletra lligada, de pal o impremta perquè llegeixin els nous lectors, ideal per a les feinetes dels docents o per imprimir contes, poesies o endevinalles amb les tipografies.

Jocs d’ortografia en castellà. Pàgina web que reuneix una completa col·lecció de jocs d'ortografia. En aquest cas, l'alumne es converteix en ajudant del conegut detectiu Sherlock Holmes i l'ha d'ajudar a resoldre amb èxit una sèrie de misteris a partir de les proves ortogràfiques que ha de superar: exercicis de puntuació, diftongs, paraules agudes, planes i esdrúixoles...

Trobarem un munt de fitxes per a 1r i 2n de primària per treballar totes les competències dels cursos de cicle inicial de primària: matemàtiques, llengües, medi, traç, rodolins per memoritzar i sanefes per millorar la concentració.

Cada vegada adquireix més importància el tema de la salut i de l'alimentació en la nostra societat, i per això resulta molt important implicar els més petits des que tinguin ús de raó en la importància de menjar bé, en les característiques dels aliments i en la necessitat d'una alimentació equilibrada. En aquesta web trobareu jocs i activitats educatives sobre el cos humà. Inclou tests i sopes de lletres, fitxes i jocs sobre els sentits, els sistemes, l'alimentació, els ossos i els músculs!

Cristina Búcar Bagaria és directora del Portal d'Activitats Educatives de Catalunya Activitum