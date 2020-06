La meditació, eina per afrontar la 'nova normalitat'

Aquests darrers mesos hem viscut, grans i petits, una situació que en molts casos ha generat ansietat i incertesa. Per mirar d'afrontar les conseqüències emocionals que ens ha deixat la pandèmia i també aquesta nova etapa de desconfinament i de tornada a certa normalitat, la meditació pot ser una bona eina. Començar el dia amb una meditació o amb una sessió de risoteràpia pot ser una bona manera de calmar un pic d’ansietat o neguit.

Per facilitar-ho ha nascut Gurumind, una nova apli que proposa meditacions curtes i adaptades a cada persona i a cada situació. Amb l'objectiu d'integrar la meditació en la vida diària i amb el telèfon com a vehicle, ja està disponible gratuïtament aquesta aplicació, que es pot fer servir en qualsevol moment i lloc. Ofereix àudios de meditacions i reflexions senzilles i efectives i que no requereixen de cap tipus de preparació, simplement la voluntat d'alliberar la ment.

L'aplicació inclou meditacions per a tots els públics, incloent-hi adolescents, i té un apartat dirigit a pares i fills. Dins de cadascun d'aquests apartats es despleguen meditacions amb diferents objectius i durada. Així, a l'apartat de "meditacions per a tots" ofereix, entre d'altres, tècniques per controlar l'ansietat, la tristesa i la por, també per obtenir calma i relaxació, i meditacions per millorar la concentració i superar l'estrès a la feina.

L'apartat dedicat als adolescents està enfocat a aquesta etapa de la vida, en la qual els amics i la solitud formen part del dia a dia i en la qual l'enuig de vegades deriva en ràbia i por, i també ofereix ajuda per aprendre a concentrar-se i a comunicar. En definitiva, proposa als adolescents eines –a partir de meditacions– per tenir recursos mentals per sentir-se millor, tenir més seguretat i aprendre a gestionar les seves emocions.

El tercer apartat, destinat a pares i criatures, dedica reflexions als futurs pares i meditacions i contes per als més petits, com una llavor de la pràctica de la meditació que els acompanyarà sempre. Inclou alguna sessió de relaxació i contes per ajudar a agafar el son els més petits.



A la pàgina d'inici també hi ha 4 àmbits especials: Insomni (amb meditacions guiades i visualitzacions positives per dormir), Rescue (per practicar respiracions fàcils d'aprendre), Rialles (uns àudios que arrenquen somriures) i Express (meditacions per quan tenim poc temps i que es poden realitzar sense aturar el ritme de vida).

A més, Gurumind està treballant un apartat de l'apli "accessible", on les persones amb sordesa disposaran d'aquestes meditacions i reflexions en la llengua de signes.

La creadora de Gurumind, Lidia Dols, és professora de ioga des de fa 20 anys i terapeuta i màster en anàlisi transaccional per a empreses. Amb aquesta aplicació busca compartir els beneficis de la meditació tant amb els que mai han meditat com amb els més avançats. La meditació practicada regularment ajuda a desenvolupar la pau interior i permet triar un estat mental positiu (pot ser l'alegria, l'optimisme, la concentració) que, en aquests dies d'estrès, tensió, incerteses i pors, pot contribuir a l'equilibri de la ment.