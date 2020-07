Tot jugant aprenem economia!

L’Institut d’Estudis Financers (IEF) de Barcelona i l’editorial Kidnelis de Sabadell, especialitzada en jocs educatius, han creat Finnelis, un joc de taula sobre finances domèstiques per conscienciar els més petits de la casa sobre el valor dels productes i serveis i la importància de fer un consum responsable i raonat.

Finnelis s’adreça, principalment, a nenes i nens de primària, de 7 anys en endavant, però a partir d’aquesta edat qualsevol és bona per reflexionar sobre els diversos aspectes que s’introdueixen en el joc i que formen part de la vida quotidiana dels adults. És un joc ideal per jugar en família, expliquen els impulsors. El departament d’educació financera de l’IEF n'ha creat els continguts i ha aportat els conceptes financers per fer que el joc sigui una eina d’aprenentatge.

'Finnelis' s’adreça, principalment, a nenes i nens de primària, de 7 anys en endavant

El joc es començarà a distribuir a través de nou cooperatives vinculades a la UNACC (Unión Nacional de Cooperativas de Crédito), entre les quals hi ha la Caixa de Benicarló (Castelló) i la Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid. Finnelis, com tots els jocs de Kidnelis, compta amb el suport del Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL) de Sabadell.

Les despeses quotidianes

Casella a casella, els jugadors hi aprendran conceptes bàsics relacionats amb les despeses quotidianes d’una família que els portaran a reflexionar sobre el valor dels diners i la importància de no deixar-se emportar per l’atzar o els capricis: "Els nostres recursos són limitats i cal qüestionar-nos des de ben petits qualsevol decisió que pugui posar en risc el nostre benestar”, detallen els impulsors. Els jugadors faran front a diverses factures comunes en la majoria de llars, simulant la vida real, i hauran d’assumir la responsabilitat de cobrir tots els pagaments amb els recursos de què es disposi.

“Hi apareixen conceptes de consum responsable i consciència social, per despertar l’esperit crític dels infants i ajudar-los a comprendre la importància d’administrar amb seny els seus diners”, explica el soci de Kidnelis, Josep Hilari. Josep Soler, director general de l’Institut d’Estudis Financers, destaca que “la clau és desenvolupar l’esperit analític dels infants perquè siguin uns consumidors del futur responsables, capaços de fer una gestió acurada dels seus recursos”.

Un equip expert

La creadora de Finnelis és Laia Santanach, experta en educació i finances, que des del departament d’educació financera de l’IEF va desenvolupar la idea de fer arribar les finances personals als més petits de casa a través d’un joc de taula. El responsable de la dinàmica de joc i de la creació de les regles és el prestigiós expert en jocs Toni Serradesanferm, creador també del joc de taula Victus, inspirat en la novel·la homònima d’Albert Sánchez Piñol. L’il·lustrador Christian Inaraja, professor de l’Escola Illa de Sabadell i multipremiat autor de molts contes i llibres il·lustrats, s’ha encarregat d’il·lustrar les fitxes i la capsa. L’equip de Cactus Seny Gràfic de Sabadell és el responsable del disseny d’aquest innovador joc de taula, que compta amb un pròleg del director d’educació financera de l’IEF, Jordi Martínez Llorente, autor del bestseller Finanzas para Frikis i que ha participat en la revisió del joc. El manipulat final va a càrrec dels centres d’ocupació Xalest i Cipo de Sabadell, dedicats a la integració laboral i social de persones amb diversitat funcional. Per tant, Finnelis, com la resta de jocs educatius de Kidnelis, és un producte elaborat amb responsabilitat social i de quilòmetre zero, i elaborat íntegrament al Vallès Occidental.