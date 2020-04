Ballar i altres jocs per fer exercici

Una de les conseqüències evidents del confinament aquests dies és la falta de moviment dels nens i de la família en general. Però, atenció, no cal proposar-se unes rutines de gimnàstica per garantir el moviment i el cansament de les criatures i els pares, perquè hi ha moltes opcions per fer exercici mentre es juga en família. A més, moure’s en família permet oblidar-se del confinament i activar els cinc sentits, i és un estímul per a petits i grans; només cal trobar la manera de fer-ho encaixar amb cada casa. Durant el confinament, “la canalla necessita moure’s i no sempre és fàcil”, explica la psicòloga general sanitària i propietària del centre psicològic Totem Míriam Sanabra. Però, segons detalla, són moltes les opcions que es poden dur a terme, només “es tracta de trobar la que encaixi millor dins de la família”. Per a la doctora en psicologia de l’educació i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Sílvia Blanch, el joc és vital per a les criatures, però també per als adults: “Estar junts i divertir-nos crea complicitats perquè ens mirem i connectem”. A més, facilita que puguem treure neguits i angoixes i riure plegats. Per a ella, quan un infant juga “traspassa límits, expressa pors, ràbia, amor, mostra estats emocionals diferents i els posa en joc i n’aprèn”. En aquest marc, el joc i l’exercici en família resulten fonamentals, ja que practicar activitats plegats facilita vincles, crea complicitats i potencia aprenentatges. I qualsevol activitat d’aquesta mena “és, potencialment, una font de desenvolupament en els àmbits cognitiu, afectiu, emocional, social i psicomotriu” i permet activar i coordinar els cinc sentits i el sistema vestibular i propioceptiu.

Hi ha moltes opcions per fer exercici mentre es juga en família

Les propostes per posar tota la família en moviment sense necessitat de practicar una rutina esportiva pròpiament entesa són moltes. Això sí, per a quasi totes les activitats que es puguin imaginar cal fer lloc a l’estança més àmplia de la casa per cabre-hi tots. Un altre requisit és posar-se en mitjons per evitar fer massa soroll i molestar els veïns. També cal vestir-se ben còmode i, en alguns casos, fer un breu escalfament. Som-hi!

Una oportunitat per conèixer millor els fills Les activitats de joc en família en general i els exercicis en particular generen forts vincles entre petits i grans. Per a Míriam Sanabra és important poder gaudir del joc amb els pares. “Hi ha moltes famílies que no tenen aquest espai -diu Sanabra- perquè els pares tenen horaris laborals molt llargs”. Si bé hi ha pares que tenien perspectives molt baixes i patien per com aniria tot, “després d’unes setmanes han trobat noves formes de fer, noves rutines i nous jocs que han permès descobrir que ha anat molt millor del que esperaven”. Per a ella, cal aprofitar el confinament per conèixer els nostres fills, mentre que Sílvia Blanch afegeix que cal “gaudir d’aquest temps i atresorar-lo”.

La primera de les activitats i la més destacada és la creació d’una coreografia familiar: seleccionar una cançó entre tots i escollir un coreògraf seran els primers passos. També es pot compondre la coreografia entre tots o treure-la de tutorials de YouTube o de la xarxa Tik Tok. Després només caldrà repetir els moviments i intentar anar a l’uníson i assajar fins aconseguir que tots els membres de la família segueixin el ball alhora. Una bona idea és gravar-se per veure els resultats i compartir-ho amb els avis o els cosins.

MIL I UNA IDEES

Una altra idea per fer exercici a casa és saltar a corda. Tot i que aquesta activitat pot fer bastant soroll, és bo poder-la practicar al balcó, amb sabatilles d’esport, en aquest cas, per evitar lesions, i en format competició entre els diferents membres de la família, per exemple, posant un temporitzador per veure qui aguanta més temps seguit saltant, o simplement comptar quants salts fa cadascú. A partir d’aquí es pot crear una classificació familiar i veure l’evolució durant els dies per estimula-se a millorar. Una altra opció semblant és posar un matalàs a terra i saltar-hi a sobre fins a cansar-nos. Això activarà de valent el nostre ritme cardíac i ens posarà a fer exercici.

Qui ho diu que els racons de casa no poden ser el lloc perfecte per jugar-hi a fet i amagar? Fer un compte enrere, buscar els germans o pares fins i tot dins de la dutxa i córrer fins al punt zero per eliminar el contrincant pot portar molta activitat associada. Una altra opció ben bona és preparar per als més petits una gimcana en què tingui força pes la rapidesa i el volum d’activitat: anar trobant proves a la recerca d’un tresor és una gran idea. Les pistes que vagin trobant els membres de la família poden incloure exercicis per desbloquejar la fase següent, com sèries abdominals, esquats o pesos amb qualsevol objecte pesant.

Durant el confinament també es pot posar a prova l’equilibri de la unitat familiar amb un joc ple de moviment: el Twister. No cal tenir comprat el joc, es pot dissenyar a casa amb una ruleta que assenyali els diferents colors i extremitats.

I per anar baixant pulsacions, però sense deixar de fer exercici, el ioga pot ser una excel·lent manera d’acabar la rutina esportiva.