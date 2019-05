“Amb els fills, tot passa volant”

Vaig començar el blog el 2004, quan gairebé cap pare compartia a les xarxes la seva experiència sobre com criar els fills. Quan va néixer la meva filla jo era lluny dels meus pares, germans, cosins i amics i necessitava explicar-los tot el que estava vivint. Vaig començar una cadena de correus electrònics, però aviat el meu amic Fernando em va proposar fer un blog.

Quina actitud expressaves, en aquells escrits?

Necessitava desfogar-me; demanar explicacions a l’univers per tot el que m’estava passant.

Carai, sí que era greu...

La paternitat em va fer un placatge brutal i em va tombar... Era un passerell. La meva filla no va parar de plorar fins als 3 anys! Mira, amb el blog i el llibre no pretenc donar consells sobre com criar els fills. La meva intenció és més ser un amic, algú que posa la mà a l’espatlla dels pares novells que estan desperts a les 3.37 de la matinada i es pensen que això durarà sempre. I no. Tranquil, amic. Tot això passarà i passarà cagant llets. Jo vaig arribar a creure que no tornaria a dormir mai més una nit seguida i que m’estaria la resta de la meva vida canviant bolquers.

Encara que diguis que no, apunta algun consell.

Si encara no ha nascut el teu fill i vols presenciar el part, per l’amor de Déu, mira abans algun vídeo, especialment sobre la manera com el cos de la dona expulsa la placenta. A mi em va enganxar totalment desprevingut.

Un altre.

No t’entossudeixis en fer la mateixa vida que feies abans del naixement del teu fill o petaràs. Accepta la teva nova situació i gaudeix-ne tant com puguis. Encara que no t’ho sembli, passa volant.

Quin va ser el pitjor consell que et van donar?

Els que em van incitar a comprar tota mena d’aparells inútils, com esterilitzadors o tirallets.

Ara el teu tema és l’adolescència. Com ho portes?

No pots evitar la sensació que els teus fills et van abandonant. Amb la meva filla gran, al començament, ho vaig passar fatal. No entenia res. Vaig passar de ser un superpare a ser com l’amic més xungo. Vaig estar molt trist. Però vaig veure una conferència del doctor Antonio Ríos titulada 'Entender a tu hijo adolescente' i va ser un abans i un després. La relació amb la meva filla va millorar molt. Amb el fill, ja t’ho explicaré. El que sí que puc explicar-te és el tema del casc per als túnels.

Casc per als túnels?

Quan anem en cotxe i hem d’entrar en un túnel, tots ens posem un casc imaginari, com si estiguéssim a punt d’entrar a l’hiperespai. I quan sortim del túnel ens el traiem fent un soroll característic.

Carai, em sembla el millor consell de tots. Què més feu?

Els camins secrets. Cada dia fem els mateixos trajectes, de manera rutinària, però a vegades busquem camins alternatius, encara que no tinguin cap lògica. Això és un camí secret.

I quina mena de camins seguiu normalment?

Habitualment la ruta convencional, però sovint volen fer un camí secret i la seva mare es posa dels nervis! Hahaha...