“No recordava que m’agrada pintar”

Quan fas activitats amb nens l’important no és el resultat sinó el procés. Si veus que està concentrat i gaudint del moment, no cal interrompre’l per dir-li que vigili, que li està caient tot o que faci les coses d’una altra manera per no embrutar-se tant.

A vegades, corregint-los sembla que els renyem.

Una activitat manual no ha de convertir-se en una obligació. Ha de ser una activitat divertida, tant per als nens com per a l’adult o els adults. Cal tenir en compte les preferències de cadascú, i en aquest sentit també hi ajuda intentar explicar el per què de les coses que fem.

Quines activitats agraden especialment a la teva filla?

Quan sent la paraula experiment ja es posa contenta. Li agraden especialment aquells en què pot participar. Les activitats on hi ha molt color són sempre un èxit, i sobretot quan construïm joguines reciclades. L’Adrià, el seu pare, és enginyer químic i li encanta experimentar.

Explica-me’n una.

Una consistia a fer que el foc d’una espelma s’apagués només amb el CO 2 que es produeix amb la barreja d’aigua, bicarbonat i vinagre. Òbviament, una nena de 3 anys no va acabar d’entendre com funciona la reacció química, però va quedar amb la boca oberta en veure com s’apagava l’espelma sense bufar.

Què més feu?

Jocs heurístics amb materials reciclats de casa.

Què són els jocs heurístics?

Es basa en la lliure experimentació i en l’estructuració del pensament. Primer es preparen els materials, com a mínim de tres tipus en tres cistelles. Cada material ha de tenir alguna cosa en comú. Per exemple, en una cistella tindrem coberts de fusta, en una altra pedres i en l’altra cabdells de llana. Fet això, cal deixar que el nen experimenti, sense guiar-lo. El joc s’acaba ajudant el nen a recollir-ho tot, classificant cada material per les seves propietats.

En què consisteix fer de mare?

És que no fem de mares. Som mares. No et poses el barret de mare quan ets amb el fill i te’l treus quan vas a treballar. És una cosa que forma part de tu, de qui ets.

Què et costa?

Treure forces d’allà on no n’hi ha quan la nena vol jugar i jo estic esgotada. Però el més difícil és l’hora d’anar a dormir. A ella no li agrada gens. És el moment més complicat del dia perquè totes dues estem cansades.

I què et resulta més fàcil del que et pensaves?

La meva capacitat de reacció davant de qualsevol problema que afecti la meva filla. No m’importa gens si estic cansada o si acumulo dies sense dormir. Si ella em necessita, se m’activa de cop l’energia necessària per trobar la solució.

Tenir fills vol dir redescobrir el plaer de fer coses amb les mans.

I tant. Jo he reprès l’afició per pintar que tenia oblidada. No recordava que m’agradés tant dibuixar i pintar.

I què heu pintat juntes?

Hem fet quadres per regalar, per decorar la casa. I hem pintat una caixa reciclada on desem els instruments musicals.