“Cal humor amb els adolescents”

L’últim viatge fet amb la Paula ha sigut aquest agost, a la Xina, el seu país d’origen. Vam adoptar-la quan tenia nou mesos i no hi havíem tornat des d’aleshores. Ella volia tornar a la Gran Muralla xinesa, per fer-nos una fotografia al mateix lloc on ens l’havíem fet quan ella era un nadó.

Us agrada viatjar juntes...

Per regla general, als joves els agrada viatjar i descobrir món. Són intrèpids, inconformistes, tafaners, intensos, i la meva filla no és una excepció. Viatjar amb ella és molt fàcil. Ho fem sovint. Però, de la mateixa manera que li agrada marxar, també li agrada molt tornar a casa.

¿Hi ha cap lloc on torneu una vegada i una altra?

Tinc un vincle de fa molts anys amb Oxford i la Bodleian Library. Gairebé cada any hi faig una estada a l’estiu. Des de ben petita m’hi acompanya la meva filla i, mentre jo faig recerca, ella passa el dia en un casal d’estiu. Li encanta. Ha conegut molts joves britànics i d’arreu. I això la fascina. Ella i jo fem vides independents al llarg del dia i al vespre ens retrobem. Llavors m’explica els llocs on van ara els adolescents, la música que escolten o la literatura de young adults que els agrada.

La teva filla és adolescent.

Encara que l’adolescència sigui una etapa d’alts i baixos emocionals, aquest és el moment que estic gaudint més de la relació amb la meva filla. Tot és més fàcil ara que quan era petita. De fet, prefereixo el tracte amb els adolescents que amb les criatures.

En què us enteneu bé?

Gaudeixo molt de la seva perspectiva directa i pragmàtica, cosa que jo no tenia tan accentuada a la seva edat. Potser perquè ella té una ment de caràcter més científic. A més, té molt sentit comú i es posa a la pell dels altres. Compartim el sentit de l’humor, bàsic per tractar amb adolescents i amb tothom en general, esclar.

I en què no us enteneu gaire?

Com molts adolescents, no és la noia més endreçada del món. Jo tampoc ho era. Segurament hauria de donar-li més sovint un toc d’atenció perquè endreci la seva habitació.

¿De quins aspectes de la rutina domèstica et sents satisfeta?

Podem treballar molt bé juntes durant hores, sense dir-nos res, ella fent els deures i jo escrivint o corregint. No necessitem comunicar-nos verbalment per estar bé juntes.

En el teu llibre retrates deu dones viatgeres. ¿N’hi ha cap que interessi especialment a la teva filla?

Adora la coratjosa exploradora anglesa Mary Kingsley, i el periple que va fer a l’Àfrica negra per concloure el llibre inacabat del seu pare sobre fetitxes religiosos i sacrificis humans. Li encanta el seu sentit de l’humor. En ple segle XIX, Kingsley va marxar al continent africà amb tot l’aixovar: llitera, cadires, baguls de roba elegant, vaixella, etc.

Explica-me’n alguna anècdota.

Un cop va haver de dormir en una cabana de la tribu caníbal envoltada d’ossos i bocins dels membres cruspits de les tribus veïnes. En una altra ocasió va caure en una trampa d’animals i la van salvar les faldilles llargues i voluminoses, que van fer de paracaigudes.