Tenir cura dels nets evita el deteriorament cognitiu?

Els avis són una peça clau en l'estructura familiar. A Espanya, un de cada quatre avis té cura dels seus nets, als quals dediquen una mitjana de set hores diàries, dues més que la mitjana europea, segons l'Enquesta de Salut, Envelliment i Jubilació a Europa.



La relació entre la gent gran i les seves famílies, especialment amb els nens, és molt beneficiosa, sobretot a nivell cognitiu. Segons una investigació publicada a la revista de la Societat Nord-americana de Menopausa, la interacció de la gent gran amb els nens millora la seva vida social i els ajuda a prevenir el deteriorament cognitiu, així com malalties cròniques com l'Alzheimer o la demència.

"La cura dels més petits estimula la gent gran i els obliga a mantenir-se en bona forma física i a millorar el seu rendiment cognitiu. Així mateix, els entreté i veuen reduïts els seus sentiments de solitud, avorriment o tristesa, un factor clau per a un envelliment actiu ", assenyala David Curto, responsable de gestió assistencial de Sanitas Mayores.



Ara bé, la cura dels néts també pot repercutir negativament en la gent gran si no s'hi posa límits. Perquè els beneficis siguin òptims, la cura dels nets ha de ser moderada, ja que en excés podria tenir un efecte contrari pel desgast físic i l'estrès que implica.

Partint d'una organització i planificació adequades, els experts de Sanitas apunten alguns dels beneficis que té per a la gent gran la cura dels seus nets:

Millora l'estat d'ànim: Les relacions socials són beneficioses per a la gent gran a diferents nivells. Destaca especialment la cura dels nets, que permet als avis sentir-se rejovenits per l'energia, la vitalitat i l'alegria que els aporten els nens.

Augmenta la seva sensació de productivitat: Tenir cura dels nets atorga a la gent gran un paper protagonista en la dinàmica de la família, cosa que els fa sentir útils per al seu bon funcionament. Això els augmenta l'autoestima i disminueix la sensació de solitud.

Incrementa el seu nivell d'activitat. Passejar, anar al parc, jugar, ajudar-los a fer els deures o les tasques d'estiu són només algunes de les activitats que poden compartir grans i petits. Estar amb els nets els permet millorar el seu estat físic, però també el mental, ja que els fa créixer el rendiment cognitiu. També el control de les noves tecnologies els permet aprendre i propicia una relació bidireccional d'aprenentatge.

Reforça els lligams familiars. Per als avis, la família és una peça clau de la seva estructura social i hi atorguen més importància a mesura que es fan més grans. Ajudar a consolidar la seva idea de família i donar-los la possibilitat de participar-hi afavoreix la seva felicitat i, per tant, la seva tranquil·litat i salut mental.

Fa augmentar la seva sensació de validesa per la transmissió de valors. Valors com la tolerància o la paciència són atributs que els avis encarnen millor que ningú. La transmissió d'aquestes qualitats als nets fa que la gent gran sentin la seva experiència com a part fonamental en la formació dels nens, reforça el seu sentiment d'utilitat i enforteix la seva autoestima.

Homenatge als avis

Per la seva banda, la companyia Juguettos ha posat en marxa 'Veraniettos', una iniciativa que reivindica el paper dels avis que tenen cura dels seus nets durant els mesos d'estiu i posa en relleu que el joc no només és un mètode molt adequat d'estrènyer lligams familiars sinó també una excusa perquè millorin conjuntament habilitats i destreses.

Segons Francisco Morales, de Juguettos Barcelona, qualsevol joc que requereixi manipular peces petites, miniatures o construcció afavoreix la motricitat fina. Els jocs dirigits a associar, establir relacions lògiques o memoritzar són també molt recomanables tant per als avis com per als nens, ja que els serveixen per treballar el raonament i la memòria. Els que fomenten la creativitat i la imaginació a través de dinàmiques d'imitació, invenció o expressió permeten crear moments de relaxació i desconnexió. I els basats en pràctiques de vocabulari i preguntes i respostes són idonis per practicar i millorar el llenguatge i la pronunciació.

El joc no només és un mètode molt adequat d'estrènyer lligams familiars sinó també una excusa perquè millorin conjuntament habilitats i destreses

D'aquesta manera, avis i àvies, a més de cuidadors i mentors, es converteixen en grans companys de jocs i de diversió. "Els jocs tradicionals com les cartes, el parxís, el tres en ratlla, etc. són molt presents en el temps de lleure que comparteixen grans i petits, però també és aconsellable que gaudeixin amb alternatives com puzles, manualitats, llibres, disfresses i fins i tot joguines tecnològiques, sempre que estiguin adaptats a l'edat de la criatura", asseguren des de Juguettos.

Aquesta campanya per a Morales "és un homenatge per reivindicar el paper de la gent gran". Així, 'Veraniettos' és una aposta de la marca per a la connexió intergeneracional, els valors del joc i, per sobre de tot, la diversió. I, a través seu, Juguettos vol reconèixer la tasca que desenvolupen els avis cada dia i la seva contribució a la societat. En aquest marc, la companyia ha posat en marxa diferents iniciatives, com 'La Casa dels Avis', un web interactiu en la qual, en clau d'humor, es mostren situacions quotidianes amb les quals se sentiran identificats tant els avis com els nets.