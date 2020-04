Confinats en família: 5 coses per descobrir

Com ho porteu, famílies? Estem a punt d'enfilar la quarta setmana de confinament i creiem que us ajudarà descobrir noves propostes lúdiques i educatives que us poden ajudar a passar millor aquests dies. Aquí teniu algunes idees.

Descobrir la revista 'Namaka'

Segur que molts ja la coneixeu, però els que no l'heu vist mai ara teniu una bona oportunitat de descobrir-la. Ara publiquen el número 18 i, tot i que és cert que resulta impossible fullejar-la en format físic, tenen solucions per a tot. Mentre duri aquesta situació d'excepcionalitat, la subscripció a totes les revistes infantils Namaka en format digital és gratuïta. Només cal entrar a la seva web, afegir la promoció al cistell i seguir les instruccions. Per tant, podeu llegir i rellegir les històries de la nova revista tantes vegades com vulgueu. Aquí teniu l'enllaç. Aquest nou número va de cases i magnífics edificis.

Viu el Teatre des de casa

#ViuelTeatreDesDeCasa segueix acostant espectacles per gaudir-ne en família. Des de l’inici del confinament, la plataforma d’arts escèniques per a públic familiar i primera infància Viu el Teatre va decidir compartir els espectacles complets de producció pròpia gratuïtament a través dels seus canals de YouTube i Vimeo. Espectacles que cada temporada trobem en el cicle Petit Romea, la programació familiar del Teatre Romea de Barcelona. Aquí teniu els enllaços a les seves obres.

També setmanalment, a través del seu compte d’Instagram, els dimarts d’abril a les 18 h faran una entrevista a una persona protagonista de cada espectacle: el dimarts 7 d’abril, al protagonista de Pintamúsica, el dimarts 14 d’abril, al protagonista d’Alícia al país de les meravelles, el dimarts 21 d’abril, al protagonista d'El petit Dalí, el dimarts 28 d’abril, al protagonista de Cinemúsica.

Sis jocs per fer a casa

L'expert en jocs Oriol Ripoll i el dissenyador Adrià Altarriba han editat un llibret en què recullen sis propostes de joc per fer a casa. Conscients que una de les millors coses que poden fer junts ara els membres d’una família (siguin de l’edat que siguin) és jugar, han decidit fer una tria de sis jocs de categories diferents i recopilar-los en forma de llibret. A tots d'hi pot jugar amb material que, de ben segur, teniu a casa. Cinc dels jocs escollits han estat publicats en llibres que ja no es troben al mercat. El sisè és un joc per a dispositius mòbils (Android en aquest cas) que afavoreix el fet de jugar plegats al voltant d’una pantalla. Han preparat un menú lúdic força variat, així que segurament hi trobareu algun joc que us faci el pes. Podeu descarregar el llibret aquí.

Propostes de lectura i educatives

L'editorial Zahorí Books ha creat un espai a la seva pàgina web, A casa amb Zahorí, perquè aquests dies de confinament en família siguin més fàcils de passar. Allà us ofereixen materials entretinguts i educatius basats en els nostres llibres, i que van ampliant al llarg dels dies. L'última incorporació la van fer ahir, per celebrar el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil. Ofereixen la possibilitat de descarregar El món és casa meva, un dels llibres més demanats del seu catàleg. És un preciós llibre de Maïa Brami i il·lustrat per Karine Daisay que, sense sortir de casa, us acompanyarà en un apassionant viatge per descobrir les vides de nens i nenes de tots els racons del món.

Recursos d'educació ambiental

La Fundació Naturgy ha posat a disposició de totes les famílies en format digital, a través de la seva web, els recursos didàctics d'Efigy Education. Aquest programa presencial itinerant, suspès temporalment a causa de l'emergència sanitària pel covid-19, aglutina tots els recursos educatius amb què dona suport a docents de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius de tot Espanya durant el curs escolar. Ara, a través d'Efigy Education digital, es pot accedir a material desenvolupat per experts, sobre temàtiques com la transició energètica, l'economia circular, la sostenibilitat, l'edificació eficient, l'eficiència energètica, la qualitat de l'aire i les noves tecnologies energètiques, entre d'altres. L'oferta inclou continguts interactius, per aprendre d'una manera amena amb aplicatius online, vídeos de divulgadors científics i recursos descarregables amb activitats per fer a casa. Construir un habitatge o una escola sostenible, fer una rehabilitació amb criteris d'eficiència energètica, analitzar com podem estalviar energia a la llar o conèixer l'impacte de les tecnologies de producció d'energia són algunes de les possibilitats que ofereixen els recursos més interactius. La Fundació també recomana un cicle de cinema familiar, per veure pel·lícules d'animació molt conegudes des d'una nova perspectiva, i prendre consciència així sobre els reptes energètics actuals. Per a això, ofereix una proposta d'activitats per fer a casa després de veure els llargmetratges. Així mateix, posa a disposició dels usuaris experiments sobre energia, tallers tecnològics per comprendre conceptes clau de manera senzilla i divertida, i coneixements especialitzats sobre energia en l'àmbit de les disciplines STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques).