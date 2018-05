El meu primer compte bancari

Si donar setmanada als nostres fills serveix perquè aprenguin a prendre consciència del valor dels diners i a autogestionar les seves pròpies despeses, el pas següent és el d’educar-los en la cultura de l’estalvi. No hi ha una edat ideal per començar a treballar-hi, però els experts recomanen fer-ho com més aviat millor, perquè, com apunta el director de conducta de mercat i reclamacions del Banc d’Espanya, Fernando Tejada, “les persones han d’educar-se en qüestions financeres com més aviat millor”.

¿Com podem transmetre als nens que malbaratar, no només diners sinó també recursos, no és l’opció més adequada? En primer lloc, com amb tot, amb el nostre propi exemple com a pares i educadors. “Hi ha estudis que demostren que, efectivament, les actituds dels pares vers els diners tenen un impacte en les dels fills, i no només mentre són joves, sinó també al llarg de la seva vida adulta”, sosté Tejada. Per tant, “a través d’un consum responsable, establint prioritats i distingint entre despeses necessàries i accessòries podem transmetre’ls actituds sostenibles”, diu Tejada, i afegeix que la canalla “han d’entendre que els recursos disponibles no són únicament per gastar-los, sinó també per estalviar i invertir de cara al futur”.

L’acompanyament de la família en tot aquest procés d’aprenentatge és fonamental

En paraules de Tejada, “una altra via per capacitar els més petits en matèria financera és a través de les seves experiències personals”. Una d’aquestes primeres experiències sol ser la de rebre i gestionar una paga setmanal, part de la qual podem suggerir-los que estalviïn en una guardiola o, per què no, en un primer compte bancari com el què ofereixen nombroses entitats bancàries. Un producte pensat per al públic infantil, que sol estar disponible per als infants des de poc després de néixer i fins als 25 anys i que es caracteritza per una liquiditat total, l’absència de despeses i comissions i un tipus d’interès molt baix. Reservar part de la paga i ingressar-la al compte esdevindrà, segons Tejada, “una forma senzilla d’inculcar hàbits d’estalvi per preveure compres futures, cosa que els convertirà en consumidors preparats per a contingències no previstes”.

L’acompanyament de la família en tot aquest procés d’aprenentatge és fonamental. Cal ajudar l’infant a diferenciar el que és necessari del què no ho és tant, i planificar quina quantitat caldrà estalviar per poder adquirir aquell còmic, videojoc o bicicleta, o fins i tot per poder sufragar part de les colònies a què tant desitja anar aquest estiu. Fer llistes amb aquests capricis, juntament amb taules o calendaris que ajudin a veure d’un cop d’ull a quina distància es troba el seu objectiu, també és útil. És recomanable també que els primers objectius no triguin gaire a arribar, dues o tres setmanes com a molt. Per reforçar positivament el seu esforç podem fer la nostra pròpia contribució a la causa aportant per exemple un euro per cada deu que aconsegueixin estalviar ells.

LLIBRETA ESTRELLA SUPER3

Obrir el seu primer compte bancari és una ocasió especial i així és com l’hem de vestir pares i mares. Cal donar importància a l’esdeveniment i protagonisme a l’infant fent que ens acompanyi al banc a fer el tràmit. Sens dubte, tindrà molt més valor educatiu això que no pas entregar-li una llibreta en tornar de l’escola. Una experiència que CaixaBank posa en valor cada cop que un nen acudeix a una de les seves sucursals a obrir un compte d’estalvi infantil com la Llibreta Estrella Super3, que és la que comercialitzen aquí a Catalunya i que, juntament amb les que ofereixen a la resta de l’Estat, formen part del programa de foment de l’estalvi del públic infantil que l’entitat va crear a meitat dels anys 90. Els titulars de la llibreta gaudeixen periòdicament de promocions, com regals o entrades per a espectacles infantils.

CaixaBank compta amb un altre producte pel que fa a estalvi, la Llibreta Futur Assegurat, pensat per acumular a poc a poc el capital necessari per als estudis o projectes que els nens vulguin emprendre en assolir la majoria d’edat.