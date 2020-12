Com preparem el Nadal en temps de pandèmia?

La Laia Guarro, dissenyadora gràfica, fa dies que pensa en les activitats de Nadal que farà amb els fills, el Tomàs (6 anys) i el Quim (4). N’ha pensat per abans i per als dies assenyalats de desembre. “De moment he començat amb el calendari d’Advent”, explica la Laia, que afegeix que amb els nens sempre busca més fer-los participar que no pas el fet que el resultat sigui “bonic”. La precisió és important, perquè per a la Laia, per la seva professió, la bellesa és un requisit imprescindible. Important. Essencial. Però quan les criatures són petites, la prioritat és que facin servir els seus recursos.

El projecte del calendari d’Advent familiar ha comportat que el Tomàs escrigui una llista amb materials reciclables que necessita, com ara envasos i cartrons. Ja n’ha començat a recol·lectar i els va guardant a casa. Així que molts dies abans de Nadal, de feina ja n’hi ha, i força. Però la cosa no s’acaba aquí. “L’altre gran projecte en família són les felicitacions nadalenques”, amb les quals encara no s’ha posat perquè primer volen encarrilar el calendari d’Advent. “De cara a Nadal només m’atreveixo a pensar en petit format, en nosaltres quatre i en la manera de donar un toc nadalenc a la casa”, diu la Laia. Altres activitats que també voldria fer en família són fer olives, buscar el tió, encendre la llar de foc “i poca cosa més”. “Si poguéssim fer això ja seria molt”, sospira la Laia.

Combinar família i feina és el gran malabarisme de la mare dissenyadora. Durant el primer confinament, el de la primavera, la Laia va impulsar la iniciativa #ElLlibreEtsTu a Instagram. “Vaig ensenyar cinc maneres senzilles perquè les famílies fessin el seu llibre de Sant Jordi i així cap criatura es quedés sense”, explica. “De fet, els projectes professionals els combino amb els personals, que em serveixen per construir marca, però sobretot per obrir una petita finestra en els projectes del dia a dia, on puc bolcar de forma instintiva i orgànica pensaments, formes i altres experiments”, explica. Així, va ensenyar a les xarxes com fer llibres, mentre que per feina va crear llibretes, estampacions manuals i quadres, que al seu compte d’Instagram han tingut gran acceptació.

RECUPERAR EL VERITABLE SENTIT DEL NADAL

El professor jubilat Ramon Casals sosté que “aquest Nadal és una bona oportunitat per reconduir alguna tendència de Nadal dels últims anys”, perquè “la festa era un aquelarre de consum desenfrenat”. Ell suggereix que enguany es pensi en un Nadal diferent, que se’n recuperi el sentit primigeni, com a festa del solstici d’hivern. “Per això hi ha l’arbre, el tió que ens escalfa i el torró fet amb els fruits de la tardor, com l’ametlla”.

Casals també suggereix que es doni valor a fer coses en família. D’activitats n’hi ha moltes, però ell aposta per fer guarniments amb pinyes i branques. “Com que hem de passar més temps a casa, aprofitem-ho i creem junts, deixem créixer la inventiva i la imaginació de petits i grans”.

I si els guarniments es fan a casa, els regals (“amb les nostres mans”) també, continua explicant Ramon Casals. “La societat fomenta només els aspectes en què algú fa negoci. Ens fan confondre i confonen les criatures, perquè els fan veure que la felicitat emana de tenir i tenir”. Això provoca “una felicitat enganyosa, buida, que s’esgota un cop s’ha obert l’últim regal”. Així doncs, per a Casals aquest any “hi ha l’excusa i l’oportunitat de remar una mica contra corrent i construir amb els fills el microclima familiar de compartir, fer junts, jugar (tota mena de jocs: simbòlic, de taula, construcció, expressió...)”. “El Nadal serà diferent, sí, però fins i tot pot ser millor”, diu.

El pedagog Xavier Ureta hi coincideix, i opina que “la pandèmia no ens ha de fer caure l’ànim”. I ho diu tot i reconèixer que ha estat un any de pèrdues doloroses. “Hem de construir noves dinàmiques familiars, basades en l’estimació, el consol, saber que ens tenim els uns als altres i que la vida continua”. Una manera que tot plegat sigui millor és “deixar participar els infants, de manera molt activa, en la preparació de l’ornamentació típica de Nadal ”.

PROCURAR MANTENIR LES TRADICIONS

Ureta també indica que ha de ser un Nadal per continuar amb les tradicions, com fer cagar el tió. “Aquest any, més que mai, cal viure-ho molt més intensament des d’un punt de vista emocional”. “I, sobretot, no oblidar-nos de comunicar-nos amb els familiars amb qui no podrem estar si continuen els confinaments perimetrals. Avui dia gairebé tothom té un mòbil amb connexió a internet que ens permet fer videotrucades. O, si més no, missatges de text i, per als més amants de l’escriptura, una postal o una carta per correu ordinari”, recomana.

D’altra banda, el psicòleg i investigador Julio Rodríguez diu que “els éssers humans som animals socials”, perquè ho portem als gens. De fet, en la història de l’evolució “els individus que van tenir una taxa de supervivència més alta van ser els que buscaven la sociabilitat i en gaudien”. I és així perquè van tenir més descendents, que també van sobreviure més i millor i, al seu torn, també en van tenir més. “Nosaltres som els descendents d’aquells éssers socials que van sobreviure més i millor, i portem aquells mateixos gens”. “Per això el cervell ens recompensa quan ens sociabilitzem, i ens penalitza quan no ho fem: apareixen la tristesa, la ira, la depressió”.

El psicòleg també assenyala que “les condicions socials a les quals ens ha forçat la pandèmia van en contra de les dues motivacions dels adolescents en la seva etapa vital, que són aconseguir més independència i ser acceptats i pertànyer a un grup”. Amb els petits també ha passat, tot i que “ells no en són tan conscients i gaudeixen del temps extra amb els seus pares”. Però no és una separació “només dels seus amics, és truncar un aprenentatge social que és vital per a la seva vida i per a la salut mental”. I és així “perquè no hi ha pantalla ni curs virtual que hi pugui posar remei”, sosté el psicòleg.

Per acabar, Laia Guarro explica altres activitats que també ha pensat fer amb les criatures. De les llibretes que hàgim elaborat a casa se’n poden anar omplint les pàgines a partir de la imaginació dels pares i dels fills. I després es poden gravar tots junts per explicar-ho a càmera. “En el primer confinament vam crear un conte amb una llibreta encolada per explicar què era el coronavirus”, recorda. Com que les criatures són petites i de lletres encara no en saben, les pàgines eren de colors, amb gomets grossos i petits. És una proposta més d’activitat, perquè el Nadal sigui més creatiu i familiar que mai. I vosaltres, quina activitat de Nadal fareu?