De colònies també s’hi va en família

Passar-se tot l’any esperant les vacances és una constant de moltes famílies. Arribar-hi i no haver pensat com passar aquells dies amb la família pot arribar a ser una contraindicació. A última hora potser trobes alguna ganga, però ai, arriscar-se...!

D’opcions de vacances n’hi ha tantes com tipus de família. La major oferta pública de lleure és la del programa de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (Xanascat) 'Vacances en família', que ofereix més de 50 albergs repartits per tot el territori amb el bo i millor de Catalunya.

Enguany és la quinzena edició d’aquest programa que posa a disposició de les famílies amb fills i filles menors de 18 anys fins a 54.883 places per potenciar el lleure i afavorir la convivència. La idea és valer-se de la xarxa pública d’albergs perquè no hi hagi excuses per quedar-se a casa i descobrir nous indrets. La dinàmica és senzilla. Les famílies s’hi apunten quan s’obre la convocatòria (aquesta última va ser del 28 de gener a l’11 de febrer) i es fa un sorteig que ofereix 70 períodes d’estada de 2, 3, 4 i 7 nits repartits entre la Setmana Santa, l’estiu, diversos ponts de l’any i els caps de setmana entre març i febrer del 2020.

La novetat del 2019 és que s’hi ha incorporat l’alberg de la Victòria, a Alcúdia (Mallorca) i el de les Estades, a Port Ainé (Pallars Sobirà). A banda de la destinació mallorquina també hi ha una altra oferta fora del Principat, que és l’alberg Pau Casals-Canigó, a Prada de Conflent (Catalunya del Nord).

VIATJAR ÉS UN DRET

Norma Pujol, directora general de joventut i responsable del programa, pensa que “és necessari posar la xarxa a disposició de la ciutadania per fer-la servir tot l’any, no només a l’agost”. Destaca que en la primera convocatòria prevista, entre el març i l’agost, es van posar a disposició 31.745 places individuals i s’hi van preinscriure 12.721 famílies, de les quals 6.177 podran acollir-s’hi, segons el sorteig. Vidal reivindica el “turisme social i actiu, proper i accessible, local i integrador” que ofereix la Xanascat, amb un munt de programes i activitats pensats per als joves, però també per als escolars i les famílies. “Un turisme que té en compte la diversitat i les particularitats de tothom” i que, per tant, preveu tot tipus d’alimentació, al·lèrgies, procedències, creences o dificultats de mobilitat.

Des de la seva posada en marxa l’any 2005, 279.148 persones corresponents a 73.576 famílies han gaudit del programa 'Vacances en família'. Una d’aquestes famílies és la d’Ivet Garcia, que hi ha participat en més d’una ocasió. “És una experiència única -afirma-, i un motiu d’escapada familiar amb moltes possibilitats”. En el seu cas, el que més els agrada és “l’oportunitat de gaudir d’entorns únics i una molt bona relació qualitat-preu”. Amb una filla petita i un nadó que tot just acaba de néixer, Vacances en família els permet diversificar les sortides i “fer escapades d’hivern en llocs de muntanya com una alternativa al turisme convencional”.

Als albergs, les famílies poden fer ús d’una habitació amb mobiliari senzill, sovint amb lavabo a dintre. A banda d’amplis menjadors col·lectius, els albergs també disposen d’espais de jocs infantils pensats perquè els infants puguin desenvolupar la seva capacitat psicomotriu jugant i fent servir la imaginació, així com d’activitats destinades al gaudi de tota la família.

COLÒNIES EN FAMÍLIA A L’AGOST

Una altra alternativa 100% pensada per a famílies són les colònies familiars. Fundesplai programa paquets per gaudir de les millors instal·lacions de natura i programes vinculats a l’educació ambiental. Amb aquest objectiu, ofereixen tant cases de colònies i albergs com terrenys d’acampada en paratges idíl·lics com les Guilleries, el Montseny, la serra de Busa, el Berguedà, Montserrat o el Ripollès. Durant l’any faciliten l’ús de les instal·lacions els caps de setmana, però amb aquest programa ofereixen estades pel mes d’agost a preus molt ajustats (per 600€, una família composta per 2 adults i 2 infants pot passar-se 7 dies i 6 nits en alguna d’aquestes destinacions amb pensió completa, activitats dinamitzades per monitors tant durant el dia com a la nit, en instal·lacions d’alta qualitat i en plena natura).

Però com que les famílies canvien i n’hi ha tants tipus com colors, Fundesplai també inclou altres modalitats, algunes amb caràcter detox com les colònies en família off line, en què l’estada (2-3 dies) es converteix en un espai de relax i desconnexió (sense wifi, ni mòbils, ni tele); colònies en família per a singles amb fills, pensant en les famílies monoparentals; o les colònies en família i mascota, per quan tots els individus de la família van en un sol pack. Són respostes a les demandes que han anat formulant les famílies des que va engegar-se el programa, l’any 2008.

Esther Armengol, responsable de màrqueting de les cases de colònies de Fundesplai, posa en valor que els preus siguin socials, en un moment en què “més del 40% de les famílies no es poden permetre una setmana de vacances a l’any”. Aquesta va ser una de les raons per impulsar l’ocupació de les cases de colònies durant el mes d’agost que, abans de la crisi, es tancaven. Es tracta, explica Armengol, d’oferir “un programa de màxima qualitat al preu mínim possible, que contempli l’equitat”, i és indispensable que les famílies que hi participin tingui criatures menors de 16 anys. El públic que hi assisteix aprecia, sobretot, “el contacte amb la natura, la convivència i les activitats amb suport”.

Vacances de les que omplen àlbums de foto i records per a tota la vida.