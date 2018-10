Com aprendre a organitzar-se?

El ritme de vida actual ens impulsa a pares i fills a tenir agendes cada vegada més ajustades en les quals resulta difícil trobar el moment i el temps adequat per fer cada cosa. En un dia normal de qualsevol estudiant trobam que han de repartir el seu temps entre les hores de classe, les activitats extraescolars, temps per fer els deures i estudiar, a més de tenir moments per descansar, connectar-se a internet, jugar a videojocs, veure la televisió, emprar el telèfon, anar a casa d’un amic o simplement tenir temps per no fer res i avorrir-se.

I en la majoria dels estudiants ja podem imaginar que davant tal allau d’activitats i coses molt més atractives per fer, el temps d’estudi sempre és un dels grans perjudicats.

Per això, i perquè cada vegada que van tornant grans tenen menys control dels adults, és important ensenyar-los a ser responsables i a aprendre estratègies que els ajudin a organitzar-se i a planificar el temps que dediquen a les tasques escolars, a banda d’afegir-hi unes bones tècniques d’estudi.

És important que aprenguin a organitzar-se i que adquireixin unes bones tècniques d’estudi

Per aprendre a organitzar-se cal tenir en compte que hem de prendre una sèrie de mesures.

Establir prioritats

Normalment, la majoria del estudiants té bastants problemes per planificar tot allò que han de fer i deixen per a un altre dia una cosa que podrien fer avui. Al final, tot s’acumula i moltes vegades s’adonen que ja no tenen prou temps per fer-ho bé.

Qui no ha experimentat la sensació de saber que hi ha moltes coses per fer però no saber posar-hi ordre, atabalar-se i al final deixar-ho tot sense fer fins a l’últim moment? Per vèncer això és primordial:

Estimar el temps real que tenim pera fer cada cosa.

Dividir les tasques en parts més petites, si no ho podem fer tot d’una vegada.

Prioritzar: què és allò que hem de fer primer? I en segon lloc? I en tercer?...

La planificació

És indispensable quan volem tenir un bon control del ritme del curs escolar fer una planificació de tot el que hem de fer en una setmana o dues vista. És una evolució de tot allò que apuntam a l’agenda escolar. No només posarem quan hi ha exàmens o exercicis per lliurar, sinó també quins són els deures o les lectures pendents.

Apuntarem tot allò que farem i el moment en què ho farem. Especialment, si és la matèria d’un examen que hem d’estudiar i cal fer-ho una mica cada dia. Servirà per ordenar els capvespres d’estudi i les hores del cap de setmana.

Les prioritats

És important classificar allò que hem de fer segons el temps que tenim disponible.

Urgent: No pot passar d’avui. Ha d’estar fet per demà. Pot comportar conseqüències negatives si no ho feis (suspendre, mala nota a classe).

No pot passar d’avui. Ha d’estar fet per demà. Pot comportar conseqüències negatives si no ho feis (suspendre, mala nota a classe). Prioritari: Ha d’estar fet entre 1 o 2 dies. Després de les tasques urgents, millor fer-les per avançar feina.

Ha d’estar fet entre 1 o 2 dies. Després de les tasques urgents, millor fer-les per avançar feina. Complementari: Falten 3 o més dies per tenir-lo a punt.

El calendari

A més de la planificació, és important tenir un calendari i marcar-hi les dates més importants: dates d’exàmens, lliurament de treballs, lectures, vacances, etc.

El cronòmetre

Tots sabem que costa començar a treballar i, sobretot, mantenir-ho en el temps i no caure en la temptació de quedar-se en els núvols pensant en una altra cosa o abandonar sense haver acabat els deures o el tema que havíem d’estudiar. Per evitar això podem recórrer al rellotge o al despertador.

Procurau aconseguir un cronòmetre o rellotge de cuina que tingui una alarma per indicar el final del temps que hem marcat a l’activitat. Cal que distribuïu el temps d’estudi en diversos períodes de treball i descans: Per exemple: estudi (40 minuts) i descans (10 minuts).

Cal que distribuïu el temps d’estudi en diversos períodes de treball i descans: Per exemple: estudi (40 minuts) i descans (10 minuts). Marcau el temps i concentrau-vos a treballar al màxim durant aquest temps. Moltes vegades cal anar amb compte de voler estudiar més d’una hora seguida sense parar perquè està demostrat que més enllà dels 45 minuts, l’atenció d’una persona decau en picat i la qualitat del treball també.

Al principi pot semblar dificultós mantenir-se concentrat sense aixecar-se de la cadira, mirar per la finestra o jugar amb el boli durant tot el temps.... És normal perquè tot requereix un entrenament. Si us costa molt aguantar els 40 minuts, el millor és començar per períodes més curts i després anar augmentant-los cada setmana.

Es pot començar per períodes de 25, 30, 35 minuts i així successivament. És igual d’important respectar els períodes de descans, per tant també han d’estar pautats segons el rellotge.

És clar que aplicar tot aquest conjunt d’eines requerirà un esforç i un temps per introduir-les en les rutines diàries fins que es tornin un hàbit. Però, tot sigui dit, amb poc temps els resultats arribaran i l’esforç haurà valgut la pena.

Bernat Coll és psicòleg de Creix