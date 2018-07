Per fi podem fer activitats junts!

Els imaginaris familiars es fan compartint activitats junts. “Diàriament també s’haurien de formar, aquests imaginaris, però coincidim sota pressió i amb estrès”, detalla Marta Burguet, pedagoga i professora de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. Per això l’estiu és l’oportunitat per cosir-los amb el fil de les vacances. Ara bé, la pedagoga de la UB sosté dos motius més de pes perquè pares i fills comparteixin activitats. “Les vacances són un temps no reglat, buit, que s’ha omplir de decisions conjuntes”, diu. Per tant, aquestes mateixes decisions i la manera com se’n parla i es consensuen ja serà una manera d’aprendre a gestionar junts les situacions que es viuen. I el tercer motiu, segons la pedagoga, és per estar junts sense estrès. El ritme diari comporta, generalment, una convivència sota pressió, en què “les famílies no comparteixen gairebé mai espais relaxats”.

TEMPS DE TRANQUIL·LITAT

Per la seva banda, l’escriptor i professor jubilat Ramon Casals sosté que “els infants estan faltats de temps tranquil a casa”. Dit amb unes altres paraules, a la canalla actual “li cal molta calma, i que els pares els dediquin temps sense estar pendents del mòbil”. D’activitats per fer no en faltaran. “Recordo els estius a casa amb els pares, quan jugàvem a cartes i ens fèiem uns bons tips de riure”, diu Casals. Eren jocs no competitius, com els que recomana encara avui fer el professor jubilat. “Jocs, simplement, per passar-s’ho bé”, diu. I alerta, perquè quan Casals diu de deixar el mòbil a banda també hi afegeix la televisió. “Potser n’hi haurà que es preguntaran què faran sense els dos aparells, però és que llavors descobrireu la quantitat de coses que es poden fer”, argumenta.

Malgrat això, reconeix: “Sé que el mòbil té càmera de fotos, i que el traiem sovint per fer-ne als nens, però que sigui puntual i dedicant el temps d’enviar les imatges al vespre, a la nit, quan dormin”, diu. El cas és que les criatures no vegin els pares pendents del mòbil quan estan de vacances junts. Perquè és aleshores quan sorgiran les mil i una possibilitats de fer coses plegats.

Finalment, l’autor de llibres com 'Prevenir el fracàs escolar des de casa' (Editorial Graó) proposa donar especial importància a les activitats en què es facin servir les mans. “Retallar paper, fer servir fustes, cartró, el que sigui. Estem atrofiant les mans perquè només fem servir el dit polze, el del mòbil”, alerta. I, en aquest sentit, recorda que va ser la manipulació el que “va fer intel·ligents homes i dones”.