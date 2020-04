Vídeos per a la gestió emocional

La Cia. La Bleda, juntament amb Dipsalut (Diputació de Girona), han ideat una sèrie de 10 vídeos per poder fer una bona gestió emocional del confinament. La sèrie d'activitats Esquitxa emocions amb la Bleda estan pensades per poder treballar les diferents emocions, originalment a l'aula però ara també a casa. Així, busquen ajudar els infants a identificar i prendre consciència de les emocions pròpies i dels altres, per poder regular-les de manera adequada i assolir un bon equilibri emocional.

A cada capítol la pallassa Bleda mostra una emoció i com es pot afrontar o resoldre si és el cas. Cada dia aniran obrint nous vídeos, que podreu veure aquí.

Els vídeos s'acompanyen d'un contingut pedagògic que trobareu en aquest enllaç.