Temps dedicat als fills

Si bé és cert que els fills ens fan viure molts moments màgics, també cal reconèixer que algunes de les tasques habituals relacionades amb ells requereixen molta paperassa: escola bressol, col·legis, activitats extraescolars, assistència mèdica, etc. En aquest sentit, i per analitzar quina càrrega econòmica i emocional impliquen aquestes responsabilitats, Epson ha realitzat un estudi, en el qual hi han participat 5.000 famílies europees, que demostra que els pares espanyols dediquen, de mitjana, 12 hores a la setmana (624 a l'any) a la gestió de tasques relacionades amb la vida dels seus fills.

L'estudi, realitzat per Coleman Parkes, revela que la gestió de tasques relacionades amb els nens té un impacte directe en la convivència familiar per almenys el 75% dels pares. Actualment pares i mares disposen de poc temps i un 60% afirma que dedica més hores a la gestió de tasques relacionades amb els seus fills que a jugar amb ells o gaudir de moments d'oci.

A més, segons la investigació, una tercera part dels pares espanyols (38%) reconeix que dedica temps de la seva jornada laboral a resoldre els procediments administratius relacionats amb la vida dels seus fills. En aquest sentit, un 83% dels enquestats imprimeix informació i documents relacionats amb aquestes qüestions als seus centres de treball. Aquestes situacions poden afectar a l'eficiència en el lloc de treball, generant un major estrès.

"Tots sabem que ocupar-se de les activitats dels nens requereix molt temps, però ens interessava esbrinar l'impacte real que això suposava per als pares i mares espanyols i com afectava a les seves jornades laborals. Les dades mostren que, per exemple, els espanyols dediquen de mitjana més temps a resoldre aquest tipus de qüestions que al desplaçament als seus llocs de treball. I, el que és més important, evidencien que ocupar-se d'aquestes tasques administratives relacionades amb els seus fills suposa un consum de temps considerable per als progenitors, que podria afectar a l'acompliment de les seves professions, i a la convivència familiar", afirma Maria Ors, Product Manager a Epson.

Zona infantil d'Epson

Per mirar de facilitar que el temps que es passi amb els fills vagi més enllà de fer gestions burocràtiques i es dediqui a compartir estones d'oci educatiu amb ells, Epson ha creat una interessant Zona Infantil al seu espai web. Amb activitats divertides, variades i gratuïtes. Una iniciativa que sorgeix a partir de l'anàlisi d'un nou estudi encarregat per Epson EcoTank que mostra com més del 86% dels pares afirmen que els agradaria tenir accés a activitats diverses per ocupar el temps lliure dels seus fills, dels quals més del 83% es mostra partidari que els seus petits realitzin activitats artístiques i manualitats.

En aquest espai web hi trobareu tot d'activitats fàcils de realitzar, amb moltes opcions divertides per imprimir materials per fer manualitats entre les quals s'hi compten fitxes per acolorir, ninots de paper, joguines tridimensionals, elements decoratius per a festes i regals que podreu fer amb la canalla.





La Zona Infantil anirà incorporant idees i materials nous al llarg de l'any. En la secció d'activitats per imprimir s'hi inclouen plantilles i opcions adequades a cada època de l'any, mentre que en els posts del blog es presenten idees de manualitats per a dies especials. A més, en la secció de consells i trucs s'impulsa la creativitat dels més petits, a través de l'ús de colors absurds o textures salvatges. Proposen maneres d'estimular la seva creativitat i que les idees dels nens donin com resultat creacions exclusives. A més, existeix una galeria perquè els nens puguin pujar els seus treballs finalitzats i tenir accés a les creacions d'altres nens.