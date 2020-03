Teletreballar amb criatures a casa. Com ho fem?

Amb l'objectiu de prevenir el contagi per coronavirus, moltes empreses han facilitat l'opció de teletreball als seus empleats. No obstant això, treballar des de casa i conciliar amb els fills que també s'hi han de quedar no resulta fàcil per a la majoria. Es tracta d'una situació nova tant per als empleats com per a les pròpies empreses, ja que fins al 2019 només un 3% dels treballadors espanyols treballava a distància de forma habitual segons un estudi d'Eurostat.

A aquesta nova forma de treballar s'hi suma, a més, la suspensió de l'activitat lectiva presencial a col·legis, instituts i universitats. És igual si tots dos progenitors es troben a casa o si només un ha pogut optar per l'opció de treball a distància. En tots dos casos, els pares han d'afrontar com conciliar el teletreball amb atendre correctament els seus fills mentre són a casa. Per això, l'experta en productivitat i hàbits saludablesi mentora de dones emprenedores, Lucía Jiménez Vida, estableix una sèrie de pautes i consells per als que s'enfrontin a aquesta situació.

En primer lloc, és recomanable fixar un horari comú per a tota la família. És aconsellable que dissenyem aquest horari indicant en quines hores estarem treballant mentre els nostres fills estudien o fan manualitats, quin serà el nostre moment d'esbarjo i oci en família, l'hora de l'esmorzar, dinar i sopar, així com la fi de la jornada. Establir aquest tipus de rutines ens ajuda a mantenir l'ordre en el dia a dia. Haurem d'ordenar les nostres tasques per prioritats, segons el seu grau d'urgència i d'importància. Hem de tenir en compte que no podrem treballar amb el mateix grau de concentració habitual i que hi ha la possibilitat que hi hagi tasques que no puguem atendre. Si les ordenem de més a menys rellevància, ens assegurarem d'acabar el més important. Fixar un codi no verbal de comunicació ens servirà per evitar interrupcions en els moments de més concentració o durant les nostres reunions per videoconferència o via telefònica. Podem utilitzar banderes de color vermell, groc i verd o, simplement, deixar la porta tancada, mig oberta o completament oberta. Si a casa hi ha els dos progenitors, podem crear torns per atendre els més petits quan ens necessiten. Una bona idea és rotar els matins i les tardes, de manera que un dels pares sigui el que es trobi de guàrdia davant de les urgències dels seus fills. Per fer-ho més divertit i que els petits reconeguin fàcilment a qui han d'acudir, podem utilitzar una gorra de capità o algun tipus de roba que els cridi l'atenció. Finalment, cal negociar amb la parella de trenta a seixanta minuts de tranquil·litat perquè s'encarregui dels petits de la casa mentre nosaltres fem exercici (i viceversa). Podem seguir una rutina de cardio o de força o ballar seguint els passos d'un vídeo a YouTube. Moure'ns ens ajudarà a mantenir la nostra energia alta, disminuir els nivells d'estrès i afrontar cada dia amb més capacitat de concentració i productivitat.

El teletreball ens permet continuar amb la nostra activitat mentre prevenim el contagi de coronavirus. Una bona organització prèvia basada en la comunicació amb la nostra parella i els nostres fills ens permetrà afrontar aquesta nova situació amb més energia i capacitat d'adaptació.

Una oportunitat per conciliar millor

"Ara és el moment perquè pares i fills aprofitin al màxim el temps que poden passar junts i perquè aprenguin els uns dels altres. La convivència ja hi és, només hem de saber com treure partit dels nostres recursos i aconseguir un ambient còmode per a tothom" assegura Abel Domínguez, psicòleg sanitari i director de Domínguez Psicólogos, davant de la situació que estan vivint aquests dies moltes famílies. El psicòleg ha preparat per a l'empresa de joguines i entreteniment Mattel un decàleg de consells que ajuden a coordinar el teletreball amb l'entreteniment i aprenentatge dels nens des de casa.

Mantenir la calma i transmetre-la. Els adults són el mirall que reflecteix els nens. Si la convivència s'enfoca des de la tranquil·litat, ells també ho viuran així. Assumir la convivència com més aviat i ser proactius. Així aquestes circumstàncies començaran a jugar a favor dels pares, al veure-les com una oportunitat i prendre el control. Aprofitar per estrènyer llaços i conèixer-se millor. Si la situació té un enfocament positiu es viurà millor i serà una experiència enriquidora per a tothom. Fomentar la creativitat, no només en els nens i adolescents, sinó també en els adults, a través d'activitats. Hi ha temps per passar amb els altres i s'ha d'aprofitar. Compartir tasques i responsabilitats de la casa. Ajustar cada tasca a cada edat i habilitat a través d'un calendari. Així, tothom se sent partícip. Limitar les activitats d'entreteniment passiu (TV, internet, videojocs) i, en mesura del possible, gaudir-ne junts en els moments de temps lliure compartit. Recuperar formes clàssiques de diversió. Els jocs de taula són una manera de fomentar les relacions entre els membres de la família, a més de tenir entretinguts els nens. Fomentar el diàleg entre els membres de la família. Resulta clau escoltar i entendre com es pot millorar aquesta convivència. És qüestió d'aprendre i poc a poc modelar i canviar coses fins a aconseguir l'ambient perfecte. Fer sentir especials els que ens envolten. Són les persones més importants de les nostres vides i és el moment de fer-ho saber a través de petits detalls. Gaudir d'aquest temps en família perquè és un autèntic regal. Val la pena dedicar-los aquestes hores que normalment és complicat aconseguir perquè no estan junts a casa.

A banda, posant en valor el temps de joc, des de Mattel apunten quines són les millors joguines per a aquests moments.