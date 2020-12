Preservar la intimitat dels fills a les xarxes

L'afany de les famílies per documentar el dia a dia dels fills, compartir les seves vivències i fer partícips els altres dels seus èxits i evolució ha provocat que internet s'inundi de fotografies i informació de menors en esdeveniments rellevants de la seva vida i que es pot estendre fins a l'adolescència. És el que es coneix com a sharenting, un terme que prové de l'anglès i que està format per share (compartir) i parenting (paternitat). La seva rellevància ha sigut tan alta que en els últims anys que el 2016 el diccionari britànic Collins el va incloure en les seves pàgines.

A Espanya, 9 de cada 10 pares i mares comparteixen imatges o vídeos dels seus fills un cop al mes i només el 24% els pregunta si hi estan d'acord

De fet, l'últim estudi realitzat per EU Kids Online, del 2019, en què es comptabilitzen el nombre de publicacions que distribueixen els pares de la vida dels seus fills, mostra que el 89% de les famílies espanyoles comparteixen un cop al mes, més o menys, imatges o vídeos dels seus fills i només el 24% els pregunta si hi estan d'acord. Compartir aquest contingut està generant als menors una empremta digital, de vegades, fins i tot abans de néixer. Un exemple d'això és l'èxit en el seguiment dels embarassos a les xarxes. Tant és així que només a Instagram hi ha prop de 20 milions de publicacions amb l'etiqueta #pregnant, 25 milions de publicacions amb el hashtag #newborn i prop de 200 milions amb #baby.

Riscos del 'sharenting'

El fet que aquests menors comptin amb un àlbum digital de les seves vivències més anecdòtiques pot ser positiu però també negatiu. I és que internet comporta riscos dels quals moltes vegades no s'és conscient, ja que en el moment en què publiquem o enviem imatges deixem de tenir-ne el control. Entre els riscos més comuns del sharenting hi ha ser víctimes de fraus, ciberbullying i, fins i tot, pedofília, ja que s'aporten dades personals en cada fotografia. D'altra banda, aquest tipus de publicacions poden exercir una manca de confiança en els menors, ja que de manera inconscient s'arrabassa la seva privacitat.

El 42% dels fills tenen vergonya del que els seus pares pugen a internet

De fet, el 42% dels fills s'avergonyeix del que els seus pares pugen a internet, segons un estudi publicat per Microsoft. A Europa hi ha ja una gran quantitat de sentències que obliguen les famílies a eliminar fotografies dels seus fills publicades a la xarxa. En països com França, hi ha sancions que van des dels 45.000 € de multa fins a 1 any de presó per la publicació d'imatges o detalls íntims de la vida dels menors. No obstant això, a Espanya, la decisió de penjar una foto dels fills en una xarxa pertany a l'esfera de la pàtria potestat dels pares, és a dir, la publicació ha de comptar només amb el consentiment dels representants legals dels menors o del ministeri fiscal.

Des de Qustodio, plataforma de seguretat i benestar digital per a famílies, recomanen protegir la privacitat dels menors i tenir una responsabilitat digital més gran a través d'aquests consells: