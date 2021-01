El porno com a substitut de l'educació sexual

En els últims anys, l'ús d'internet s'ha disparat entre els més petits al mateix temps que ha disminuït l'edat mitjana en què tenen el seu primer dispositiu mòbil, i això ha augmentat el risc d'accedir a continguts inapropiats com la pornografia. De fet, l'últim informe de Save the Children situa en 8 anys l'edat mitjana en què els menors comencen a consumir aquest tipus de continguts. A més, 6 de cada 10 menors declaren haver accedit a continguts pornogràfics d'algun tipus, tot i que es troben diferències significatives segons el sexe: el 87% dels nens afirmen haver vist porno i fer-ho gairebé diàriament, davant del 39% de les nenes, que ho fan un cop a la setmana o al mes, segons l'últim estudi sobre menors i pornografia de BBFC (British Board of Film Classification). I això, malgrat que l'informe indica que el 75% dels pares asseguren que els seus fills mai han estat exposats a continguts sexuals a internet.

En la majoria dels casos, el principal motiu que els porta a buscar i consumir aquest tipus de continguts sol ser la falta d'informació per part dels pares. De fet, més del 50% de les famílies asseguren sentir-se incòmodes parlant de sexe amb els seus fills, segons una enquesta realitzada per Platanomelon. Una cosa molt preocupant si tenim en compte que, per al 30% dels menors, la pornografia és el principal recurs per aprendre sobre sexualitat, segons les dades amb què treballa Save the Children.

Conscients d'aquesta realitat, Qustodio -plataforma de seguretat i benestar digital per a famílies- ha analitzat les conseqüències físiques i psicològiques que pot provocar l'exposició a aquest tipus de continguts sexuals durant la infància i l'adolescència:

Pràctiques sexuals de risc. En primera instància, sense importar el sexe, els menors poden tenir reaccions diferents davant de la pornografia. Hi ha nens i nenes que sentiran excitació sexual, i d'altres, vergonya o incomoditat. Però a la llarga el consum d'aquest tipus de continguts pot provocar que els menors siguin més proclius a tenir pràctiques sexuals de risc.

Més desinformació. Aquesta exposició produeix una distorsió de la realitat. Segons l'estudi Desinformación sexual de Save the Children, el 54% dels menors homes creuen que en el porno poden trobar idees i informació per a les seves pràctiques sexuals, i més del 47% les han posat en pràctica.

Estereotips de gènere i patrons de desigualtat en les relacions . Exposar-se a la pornografia a una edat tan primerenca afectarà els menors tant en la seva forma de comportar-se i relacionar-se amb els altres com en la seva forma de pensar. La pornografia està relacionada amb les conductes que reprodueixen estereotips de gènere i patrons de desigualtat en les relacions entre noies i nois. A més, moltes adolescents asseguren haver dut a terme pràctiques sexuals simplement perquè els ho ha demanat la seva parella, i el 12% dels adolescents afirmen no haver rebut un consentiment explícit d'ella, segons l'estudi.

Addicció. Segons el rànquing de la Plataforma Ayuda al Menor, la pornografia es troba entre les principals addiccions dels menors espanyols, al costat de les apostes i els videojocs. L'addicció a la pornografia genera canvis en les conductes sexuals: augmenta la violència, l'exigència, la cosificació de les dones i la despersonalització. D'acord amb un estudi de la Universitat Jaume I, al voltant d'un 25% de la població tindria un perfil de risc per acabar patint una addicció a la pornografia.

Entre els consells per evitar els riscos que comporta el consum de pornografia, professionals com María Guerrero, psicòloga experta en família i tecnologia de Qustodio, recomanen limitar l'accés a internet dels menors per a determinats continguts i abordar el tema en família des d'edats primerenques. "Parlar de sexualitat i oferir als menors una bona educació afectivosexual s'hauria de començar a fer quan tenen al voltant de 3 anys, amb la conducta exploratòria normal. Encara que a alguns pares els pot resultar incòmode parlar obertament de pornografia amb els seus fills quan són una mica més grans, aquest tipus de continguts són perjudicials per al desenvolupament dels menors i augmenten el risc que puguin ser víctimes d'algun tipus d'abús o explotació".