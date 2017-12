Pautes per a un Nadal responsable

Si bé els infants i joves juguen durant tot l’any, el 70% de les vendes de joguines es fa durant la campanya de Nadal, segons dades de l’Associació Espanyola de Fabricants de Joguines (AEFJ). La gran oferta de joguines que entretenen i diverteixen i, sovint, ensenyen, fa que oblidem que el joc més estimulant es troba en la imaginació i la fantasia. El consumisme associat a la celebració del Nadal ens porta, en ocasions, a confondre el joc amb la joguina i ens fa oblidar que “jugar vol dir compartir, desenvolupar la creativitat, treballar les emocions, la llibertat, les relacions interpersonals, les habilitats motores i passar-ho bé”, com afirma Bet Bartrina, docent dels cursos de lleure de la Fundació Pere Tarrés.

Precisament, des de la Fundació Pere Tarrés han elaborat 10 pautes per fomentar el consum responsable:

Trieu jocs o joguines en què l’infant participi de manera activa i que no sigui només un simple espectador. Busqueu un joc o joguina que estimuli en l’infant diferents aspectes com la creativitat i la imaginació, la socialització o la cooperació, entre d’altres. Penseu en l’entorn que ens envolta i intenteu triar productes que no estiguin fabricats amb materials nocius per a la salut i el medi. Recordeu la botiga de barri i el comerç de proximitat: sovint els artesans fabriquen jocs i joguines amb materials resistents i de qualitat que duren més temps. Mireu que a la caixa hi consti el segell de la CE on diu que aquell producte ha passat els controls de qualitat. Hi ha molts tipus de jocs i joguines: de taula i tauler, tradicionals, de construccions, motrius. Eviteu les bèl·liques i les que reprodueixen estereotips de gènere. En embolicar el paquet, feu-ho amb paper que es pugui reciclar posteriorment. A les botigues hi ha diferents tipus de paper però cal recordar que els que porten motius brillants i plàstic afegit són nocius per al medi. Tingueu cura amb la publicitat i llegiu la lletra petita. De vegades, el que es veu als mitjans de comunicació i el que apareix a la caixa que embolcalla el producte no és, realment, la mateixa joguina que conté a dins. Penseu, amb el joc o la joguina a les mans, si el preu que hi ha indicat és l’adequat. No cal quedar-se un producte si, veritablement, no n'esteu convençuts. Compartir temps de joc amb els infants és la millor manera d’enfortir els vincles afectius i educatius entre pares i fills. Penseu que els pares i mares són els primers companys de joc dels petits.

El joc "és una activitat lliure i la seva vivència fa que l’aprenentatge sigui significatiu en el creixement personal de l’infant" afirma Bet Bartrina. A la primera infància, l’infant descobreix qui és i experimenta què és capaç de fer. Amb el joc simbòlic, l’infant copia el món dels adults i interactua amb els seus companys i companyes, primer de manera desordenada i després de manera ordenada, i en la mesura que creix, amb la incorporació dels jocs amb regles, aprèn a adaptar-se a les diferents situacions que se li plantegen, treballa en equip quan el joc és cooperatiu, pren decisions si és necessari i és capaç de posar-se en el lloc del seus companys de joc.

El joc i el món de l’educació i el lleure

El joc és l’eina innata que els nens i nenes utilitzen per aprendre i conèixer el seu entorn. Com sintetitzava la pedagoga Maria Montessori, “la feina dels nens és jugar”. L’estreta vinculació entre el joc i el món de l’educació i del lleure infantil i juvenil fa que per a la Fundació Pere Tarrés el joc esdevingui una activitat clau en la vida dels infants i joves. Tal és la transcendència del joc que queda recollida en l’article 7 de la Declaració dels Drets dels Infants (1959): “L'infant gaudirà plenament de jocs i d’esbarjos, que hauran d’estar orientats a les finalitats perseguides per l’educació; la societat i les autoritats públiques s’esforçaran per promoure la satisfacció d’aquest dret”.

Des de la Fundació Pere Tarrés animen els educadors, monitores i famílies a convertir qualsevol objecte en una joguina fascinant, només posant en marxa la imaginació. Jugar és una activitat necessària i espontània que permet que els infants explorin i coneguin el seu entorn i despertin un gran ventall d’emocions importants en el procés de creixement.