El Pare Noel guanya terreny als Reis

Amb el Nadal a tocar, recuperem un debat molt propi d'aquestes dates: "Què celebren els espanyols? ¿Pare Noel o Reis Mags?". Un estudi elaborat pel portal de vendes flaix Veepee, ha trobat la resposta: tots dos tenen seguidors. El 51% de les famílies espanyoles celebren tant el Pare Noel com els Reis Mags durant el Nadal. Tot i així, el 34% dels espanyols afirma que només celebra l'arribada dels Reis Mags, davant el 15% que només celebra Pare Noel.

L'estudi demostra que la tradició dels Reis segueix vigent després de tants anys. No obstant això, també subratlla que el Pare Noel ha anat guanyant terreny, convertint-se en una figura cabdal per a moltes famílies. I és que només el 30% dels espanyols reconeix que a casa se celebressin les dues festivitats quan eren petits; mentre que el 56%, fa anys, només celebraven els Reis Mags.

Els regals més esperats

Independentment de qui serà l'encarregat de portar els regals, l'estudi de Veepee revela que el més esperat pels nens i les nenes segueixen sent les joguines: fins a un 79% les posa en primer lloc a les seves cartes. Gadgets tecnològics com les videoconsoles les segueixen molt de prop a la llista dels més desitjats (53%), seguits de llibres (28%) i moda (26%). Els més petits van decidint aquests regals durant l'any i no només durant les dates prèvies al Nadal. I és que segueixen consultant en catàlegs de joguines en paper (70%) i en anuncis de televisió (43%). Internet (41%) els segueix amb un pes més gran cada vegada.

Comparar abans de comprar

Les compres es faran tant en botiga física com online, ja que fins a un 75% dels espanyols assegura que utilitzarà tots dos canals. Els canals online van guanyant més importància a l'hora de realitzar les compres nadalenques i no només durant el procés de compra.

En aquest sentit, el telèfon mòbil és el més utilitzat (77%) seguit de l'ordinador (41%) i de la tauleta (17%). A més, l'estudi revela també que abans de decidir-se a comprar, els espanyols comparen el mateix producte o servei en diferents sites (73%) o llegeixen l'opinió d'altres consumidors en diferents fòrums o webs (31%). La tradicional opció de preguntar a amics o familiars que hagin adquirit el producte abans que ells (18%) també segueix vigent. Tot i això, les dades indiquen que tant el Pare Noel com els Reis Mags es prenen molt seriosament els desitjos recollits a les cartes dels infants.