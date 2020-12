Noves tecnologies en temps de pandèmia

En els últims temps, les pantalles han guanyat espais en tots els àmbits de la societat. Les noves tecnologies han fet possible seguir en contacte en moments en què el contacte suposava un risc sanitari. En temps de pandèmia, nens i adolescents han pogut comunicar-se amb els familiars amb qui no conviuen i interaccionar amb els amics gràcies als dispositius connectats a internet. També han pogut seguir les classes escolars i extraescolars així com fer consultes de salut, sense moure’s de casa.

Tot això ha provocat sentiments ambivalents en nens, adolescents i adults. D’entrada molts hem sentit alegria i esperança, perquè les noves tecnologies (NT) han evitat que quedem aïllats per les restriccions de moviment i de contacte. Per a alguns joves la presència més gran de pantalles en la vida quotidiana ha suposat un relaxament davant dels adults, que si abans es resistien, ara han acabat reconeixent als fills que les noves tecnologies ens ajuden. Tots hem pogut tenir la grata experiència de compartir emocions i vincular-nos a través de la pantalla, i per a les generacions més grans, això ha suposat un acostament als natius digitals.

Hem experimentat com des de la pantalla ens és més fàcil desinhibir-nos, i això facilita fenòmens sanadors a escala mundial com el #MeToo. Els professionals de la salut podem accedir online a persones de totes les edats a qui per motius geogràfics, socials o psicològics no podríem accedir. Acostar-nos a les NT ens obre a petits i grans, a un món d’interaccions i possibilitats creatives i enriquidores que poden servir per millorar les nostres vides.

Per contrapartida, hem de conèixer els riscos i treballar incansables per protegir-nos-en. Per començar, cal prendre consciència de la facilitat en què podem quedar atrapats a les xarxes socials, videojocs o altres plataformes interactives. I és que totes les aplicacions que tenim als nostres dispositius electrònics estan pensades perquè hi passem el màxim de temps. Amb el sistema d’interaccions com per exemple les notificacions, els likes, o el guany i pèrdua de seguidors, rebem reforços curosament dissenyats per equips d’experts per quedar-hi enganxats.

Hi ha molts menors que abusen de les pantalles i deixen de fer activitats essencials pel seu desenvolupament com relacionar-se presencialment, fer activitat física o simplement no fer res. Ara més que mai hem de reivindicar la importància de la presencialitat, sobretot en els infants més petits. Sentir el cos de l’altre a través de tocar-se, percebre la gestualitat, el to de veu, el moviment, és molt important per crear vincles forts que donin seguretat i autoestima. Estar presents amb i pels nostres fills és necessari per ajudar-los a desenvolupar el sentit crític necessari per navegar amb seguretat pel món digital.

El món virtual està ple de valors negatius com la violència, l’individualisme o el masclisme amb un gran efecte deseducador. També hi ha les fake news o el fàcil accés a la pornografia dels menors en edats cada cop més primerenques, amb conseqüències nefastes en la vivència de la sexualitat. El fenomen del bullying és molt més danyí quan passa a les xarxes. No hi ha dubte que les noves tecnologies tenen un gran potencial per ajudar les persones a estar més a prop les unes de les altres, però hi ha riscos enormes que hem de mirar d’evitar.

Per això, cal demanar uns límits a nivell legal per evitar les males pràctiques a internet que ens perjudiquen a tots. També calen límits a nivell individual i col·lectiu, perquè hi hagi espais de desconnexió i trobar-nos com més sovint millor de forma física. El contacte en el món físic no és substituïble pel que tenim en el món digital, si volem viure i educar de forma òptima.

Punts per recordar Conèixer les experiències dels nostres fills al ciberespai . Això ens ajudarà a acompanyar-los i orientar-los a través de la tria de les aplis més adequades, els filtres de continguts i els límits de temps segons l’edat i la maduresa.

. Això ens ajudarà a acompanyar-los i orientar-los a través de la tria de les aplis més adequades, els filtres de continguts i els límits de temps segons l’edat i la maduresa. Fomentar els espais presencials sempre que es pugui, ja que el cos ens aporta una qualitat en el vincle imprescindible per a un bon desenvolupament dels infants i la salut mental de tothom.

ja que el cos ens aporta una qualitat en el vincle imprescindible per a un bon desenvolupament dels infants i la salut mental de tothom. Educar el fills perquè tinguin uns valors i sentit crític davant dels contravalors i de les fake news que hi ha a internet. També cal proporcionar-los una educació sexual que inclogui el respecte, l’afecte i la comunicació.

davant dels contravalors i de les fake news que hi ha a internet. També cal proporcionar-los una educació sexual que inclogui el respecte, l’afecte i la comunicació. Exigir als governants l’accés a les noves tecnologies a tots els infants i adolescents per evitar la bretxa digital, així com una regulació del funcionament d’internet per protegir-nos de la manipulació que se’n fa amb fins comercials i polítics.

Susanna Tres és psicòloga sanitària i psicoterapeuta (www.susannatres.com)