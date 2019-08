Necessitem cangur! Per on comencem?

La Mary Poppins és la més meravellosa de les mainaderes que ens ha donat la cultura popular. En la versió de l’any 1964, Julie Andrews és una mica extravagant, sembla severa i poc simpàtica, però és tot el que ha de ser una bruixa bona, i fa que la vida del Michael i la Jane sigui tot un conte de fades, amb l’imprescindible Bert, l’escura-xemeneies, interpretat per Dick Van Dyke, i la resta de personatges: la mare burgesa i distreta defensant els drets de les dones i el sufragi universal, i el pare obcecat per la rigidesa d’un banc londinenc a començaments del segle XX.

Enguany s’ha estrenat la segona part de la pel·lícula, amb una Mary Poppins (Emily Blunt) per a qui no passen els anys que acut al rescat de la família Banks, un cop el Michael, vidu i pare de tres fills, i la Jane han d’aprendre a endreçar la seva vida d’adults. Però desenganyem-nos. No és possible comptar amb una Mary Poppins si esteu buscant mainadera o cangur per als vostres fills. La vida real és plena de renúncies.

Encara que ens trobem en període de vacances, organitzar la logística del nou curs és aquí mateix. Nous horaris, noves combinacions, noves extraescolars i, el pitjor de tot, els imprevistos. Què farem si se’ns posen malalts? Qui anirà a buscar el petit, si l’altre té piscina i no plega fins una hora i mitja més tard?

Buscar un cangur pot fer-se de manera tradicional, tirant de xarxes de contactes i referències properes. Magda Minguet, periodista, docent a secundària i especialitzada en educació i família, és mare de quatre fills, tot nois. Per a ella és bàsic “buscar cangurs de proximitat”. Viure en un poble ho fa més senzill i acaben tirant de coneguts del barri o de monitors de l’esplai. La condició és que “tinguin molt sentit comú i siguin espavilats, que no els tiri enrere canviar un bolquer o fer un sopar senzill”. I reivindica la figura del cangur noi, perquè “són molt canyeros”.

CANGURS A L’ABAST D’UN CLIC

Però cada vegada és més senzill trobar alternatives. En pocs anys, han sorgit plataformes que, a través d’aplicacions mòbils, connecten famílies amb serveis de cangur per solucionar problemes immediats (el nen s’ha posat malalt, necessito algú aquest matí a casa) o relacions més estables i sostingudes en el temps.

L’any 2014 Ana Casado va fundar Cangurs de Guàrdia, una plataforma que ofereix el servei de tenir una persona de confiança a casa teva en un termini de 45 minuts per fer-se càrrec dels més petits. L’Ana explica per què la va muntar: “No tenia família al voltant que em pogués ajudar els dies que la meva filla estava malalta i havia d’anar a la feina”. Amb un grup d’altres professionals van decidir-se a implementar un sistema que combinés totes les solucions que havien trobat per resoldre circumstàncies com aquestes i els donés “la tranquil·litat que el pròxim cop que algú es posés malalt no semblés que el món tornava a enfonsar-se momentàniament sota els seus peus”.

Què fa l’apli Cangurs de Guàrdia? Connecta cangurs amb famílies en un termini molt breu de temps. Si bé al principi va néixer només per solucionar problemes puntuals, avui compta entre els seus serveis amb cangurs regulars (de matins o tardes), puntuals (de nits o cap de setmana) i de vacances. En aquests casos, procuren “fer un procés de selecció d’un perfil que s’adeqüi a la família” i, un cop la candidata està aprovada, els posen “en contacte”.

Aquest nou curs, però, esperen donar encara més un plus de proximitat en el servei d’urgències i per això volen “començar a treballar amb la cangur ja assignada” perquè veuen “que funciona molt bé”, és a dir, procurar que es mantingui “el vincle entre la família, els nens i la cangur, i la relació sigui encara més fluida”. Cada vegada que la família demani el cangur, se li assignarà una cangur que ja conegui prèviament.

Nannyfy és una de les altres plataformes que connecten famílies i cuidadores. Claudia de la Riva Valls va fundar l’empresa fa dos anys, quan va néixer la seva filla. Trobar-se en la situació de no comptar amb algú per deixar els teus fills en moments puntuals, tant d’oci com de feina, la va fer pensar en muntar un marketplace que connectés mainaderes amb famílies.

La família ha de fer constar a través de l’aplicació la seva necessitat: dia, hora, localització, edat dels nens, aptituds que ha de tenir la persona que volen que vingui a casa (per exemple, si prefereixen que sigui infermera, o professora, o tingui nocions de primers auxilis o disposi de vehicle propi), idiomes i, fins i tot, a quants quilòmetres de distància volen que surtin les nannys disponibles. L’aplicació mostra els perfils disponibles, i la família pot revisar-los abans de contractar el servei. “És la família qui escull, segons el seu criteri, qui vol que vingui a casa”. A més a més, “també tenen la possibilitat de contractar el servei Coneix abans, sempre que la reserva es faci amb una antelació superior a les 72 hores, i es poden conèixer en persona”.

L’experiència es valora també a través de l’apli (des de la puntualitat fins a la simpatia, la responsabilitat i la capacitat de resolució), en una valoració que serà pública al perfil de cada cangur.

Nannyfy compta amb un directori de 3.000 cangurs registrats (tant noies com nois) i més de 7.000 famílies, i s’ha consolidat en ciutats com Barcelona, Madrid, Màlaga, València i Sevilla. L’apli no està limitada geogràficament. Per tant, “pots utilitzar-la i t’avisarà si al lloc on la família es troba n’hi ha de disponibles”, explica Claudia de la Riva Valls.

EL PROCÉS DE SELECCIÓ

Per a Ana Casado, la selecció de les cangurs és el més important i es valen d’una qualificació pròpia per aportar el seu “valor afegit”, que els suposa un “esforç en tot el procés de selecció per trobar persones compromeses en la coeducació dels infants”. “En totes les entrevistes que fem, busquem les persones a qui els mou la passió per la cura dels més petits”. La seva tríada guanyadora és “prioritzar la formació acadèmica vinculada a la infància, l’experiència professional amb els infants i la passió per la cura”, és a dir, “recursos, pràctica i vocació”.

A Nannyfy la selecció de les mainaderes que connectaran amb les famílies també és bàsica i l’apli en va fent un seguiment. Busquen perfils formats en educació i experiència prèvia i se subratlla la possibilitat de trobar el millor tipus de persona per a cada situació: “No és el mateix un nounat que poder donar suport en els estudis o en situacions de lleure”. De la Riva assegura que “elles se senten més segures i autònomes, poden establir la seva disponibilitat i el seu preu/hora”, que permet aportar “satisfacció, professionalitat i confiança perquè les famílies repeteixin experiència”.

L’experiència de Magda Minguet, com dèiem, és la del “quilòmetre zero”. I també ho és, com a cangur, la de Marta Verdejo, educadora infantil que treballa en una llar d’infants. Abans de convertir-se en educadora, també havia fet molts cangurs. Va començar amb una família veïna. Abans de quedar-se a soles amb el nen, que tot just començava a gatejar, es va “passar una tarda amb la mare i ell, xerrant”, coneixent-se. “Va ser un factor decisiu per generar confiança, tant per part meva, com, suposo, seva”. Al cap d’un temps, va arribar una germaneta i feia cangurs amb els dos infants. Per a ella, el reconeixement per la feina que feia “i la confiança” que li donaven van ser claus per “consolidar una relació molt important amb tota la família”. I és que, ja sigui a través del boca-orella o de la contractació a través d’aplicacions, la figura de la mainadera es basa en l’empatia, la complicitat i la confiança. I en la certesa que de mainaderes com la Mary Poppins, només a les pel·lícules...