Un Nadal educatiu en família

Ara em toca a mi!

Es reparteixen uns paperets (en el cas dels més petits se’ls pot dir el que han de fer oralment) on posa una “acció” que la persona haurà de dur a terme quan li toqui el seu torn. Les targetes estaran pensades de manera que una persona comenci amb una acció inicial, que pot ser alguna cosa senzilla, per exemple dir “Bon Nadal!” ben fort. Algú altre tindrà a la seva targeta alguna cosa com “Quan sentis que algú diu “Bon Nadal!”, hauràs de fer la gallina al voltant de la taula”. Hi haurà algú altre que haurà llegit a la seva targeta que quan vegi que algú fa “la gallina” ell haurà de cantar una nadala, i així consecutivament. Les rialles hi estan garantides!