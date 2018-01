Millorar l’atenció

Un dels principals motius de queixa dels pares i una de les fonts de consulta als professionals de la psicologia educativa és com poden fer que els seus fills prestin mes atenció a casa, sobretot durant les tasques escolars.

“Es despista amb qualsevol cosa”, “Passa una mosca volant i ja no hi és...”, “Tot el temps s’aixeca per anar al bany”, “ Sempre té gana i vol berenar quan ha d’estudiar”... Són un petit exemple de moltes de les queixes de pares de nins que potser tenen un problema d’atenció diagnosticat però també les podem escoltar en altres que en principi no presenten cap trastorn.

La manca d’atenció és un grans mals del nostre temps

I és que la manca d’atenció és un grans mals del nostre temps. És l’època dels telèfons mòbils, amb les seves constants notificacions i interrupcions; dels ordinadors amb internet, que ens faciliten molt la tasca i l’accés a una quantitat immensa d’informació però sovint en paguem el peatge de caure dins la multitasca. I per acabar, un vell conegut i enemic de l’estudi és el televisor, que està encès perennement amb el seu renou de fons dins les cases. Amb tot aquest arsenal de potencials distractors és cada vegada més difícil prestar atenció de manera plena quan esdevé necessari i més quan ens enfrontam a tasques tan poc atractives com l’estudi.

Però, que és realment la capacitat d’atenció?

Primerament, cal distingir entre la capacitat d’atenció selectiva i la sostinguda.

L’atenció selectiva, també anomenada atenció focalitzada, fa referència a la capacitat d’un organisme de focalitzar la seva ment en un estímul o tasca en concret, tot i la presència d’altres estímuls ambientals. En altres paraules, és quan una persona dona preferència a determinats estímuls i és capaç d’atendre els estímuls rellevants i inhibir els distractors. La seva funció és essencial a causa de la limitació de la capacitat d’atenció. Per exemplificar-ho, pots imaginar que tens una prestatgeria plena de sabates, i que, ja que vas a córrer amb uns amics, necessites les sabates de ‘running’. A l’hora de cercar el calçat que has de posar-te, aquesta tasca requereix d’atenció selectiva, de manera que centres la teva atenció en les ‘vambes’ per trobar-les i usar-les.

L’atenció sostinguda es defineix com la capacitat per mantenir el focus atencional en una activitat o estímul durant un llarg període de temps. És a dir, l’atenció sostinguda és el que ens permet centrar-nos en una activitat durant el temps necessari per dur-la a terme, fins i tot malgrat la presència de distraccions. Sol dividir-se en vigilància (detectar l’aparició d’un estímul) i concentració (fixar l’atenció en un estímul o activitat).

Estratègies

Primerament, hem d’aconseguir una bona adequació ambiental i un control d’estímuls.

És impossible no despistar-se en una habitació atapeïda de pòsters, juguetes, ordinadors i televisions a l’abast o estudiar en ambients poc propicis com pot ser la sala d’estar, on tothom passeja, fa renou o mira la televisió. Cal cercar un lloc amb la menor quantitat d’estimuls distractors possible. Taula neta i amb el material indispensable.

Per concentrar-se cal aconseguir una bona adequació ambiental i un control d’estímuls

Aquí teniu eines per facilitar la concentració dels nins:

Fora mòbils i ordinadors: Apagar el mòbil i posar-lo fora de l’abast és bàsic per evitar interrupcions, així com evitar l’ús de l’ordinador ‘per estudiar’ quan no sigui estrictament necessari, com per exemple per fer un treball.

Apagar el mòbil i posar-lo fora de l’abast és bàsic per evitar interrupcions, així com evitar l’ús de l’ordinador ‘per estudiar’ quan no sigui estrictament necessari, com per exemple per fer un treball. Horari fix i esbarjo en acabar: Establir un horari fix per estudiar i que, preferentment, estigui encaminat a fer els deures i estudiar el més prest possible. És preferible evitar començar les tasques a darrera hora de la tarda, quan ja estan cansats de les activitats extraescolars. Se’ls pot permetre un descans i berenar abans d’estudiar, sobretot si tenen jornada partida i acaben a les 17 h, però no és convenient que aquest descans s’allargui més d’una hora i se’ls deixi jugar a videojocs o a l’ordinador abans de començar. Millor deixar els premis i l’esbarjo per quan acabin.

És molt beneficiós usar el cronòmetre per estudiar i fer els deures. Es pot començar per períodes curts de 20 o 25 minuts i anar augmentant 5 minuts cada setmana. Els descansos poden ser de 10 minuts, també cronometrats, i allargar-los fins als 15 si arriben a estudiar 45 minuts seguits. La norma principal és que mentre el cronòmetre està en marxa els pares se’n van i no es poden aixecar, ni berenar ni anar al bany. Els dubtes també els resoldrem al final del temps. Així, fomentam que siguin independents i no depenguin de l’ajuda constant. D’aquesta manera, entrenarem la capacitat d’atenció sostinguda i fomentarem l’autocontrol atencional, que molt sovint recau en vosaltres. Activitats i jocs. Una manera més lúdica i agradable d’entrenar la capacitat d’atenció selectiva i sostinguda es pot fer a través de jocs i activitats que requereixin un esforç mental sostingut. Laberints Sopes de lletres Sudokus Els llibres 'Cercant en Wally' Activitats de cercar les diferències Aplicacions per a tauleta: Busca las letras, TDAH trainer, Diferencias, Find it match it, My mosaic, Simetria. Jocs educatius: Memoryteca.

Una manera més lúdica i agradable d’entrenar la capacitat d’atenció selectiva i sostinguda es pot fer a través de jocs i activitats que requereixin un esforç mental sostingut.

Bernat Coll és psicòleg de Creix