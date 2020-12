Decàleg per fer front a Nadal en temps de pandèmia

Nadal és una època per compartir amb familiars i amics però, malauradament, la pandèmia provocada per l'expansió del covid-19 obliga a viure aquests dies d’una manera completament desconeguda unes festivitats que tenen com a eix comú la trobada entre persones. La gestió emocional és un dels factors clau per aquestes dates, tot i que tampoc s’han d’obviar factors com el consum responsable, una problemàtica que, malgrat que pot haver quedat eclipsada per l’emergència sanitària, continua sent molt important per a la sostenibilitat del planeta.

A pocs dies de l’arribada de les festes de Nadal, Isabel Torras, professora de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL; Bet Bartrina, docent de cursos de lleure de la Fundació Pere Tarrés; Verònica Bautista, directora del departament Petita Infància de la Fundació Pere Tarrés; i Maria Elias, pedagoga i responsable acadèmica de l’àrea d’animació sociocultural i formadora de cursos de lleure i gestió cultural de la Fundació Pere Tarrés ofereixen un decàleg de consells per gestionar emocionalment una època complicada sense deixar de banda el nostre paper en el consum responsable.

Pel que fa a la gestió de les emocions durant aquests dies, en què les reunions familiars es veuen limitades a un nombre molt reduït de persones, s’ha de tenir clar que les solucions màgiques no existeixen. Per aquest motiu, no calen estratègies excepcionals, sinó seguir 5 consells bàsics:

Centrar-se en aquelles variables que depenen d’un mateix i no angoixar-se per tot allò que queda fora del nostre abast. Dialogar amb el nostre jo interior i tranquil·litzar-se repetint-se que és el moment de cuidar-se i que, tard o d’hora, tot això passarà, però fins que no passi, l’important és tenir cura de nosaltres mateixos i de les persones del nostre entorn. Gaudir de la companyia del nostre grup bombolla. En cas que hi hagi criatures petites, procurarem transmetre alegria i optimisme. Els nostres fills viuran aquestes festes tal com nosaltres les visquem. Malgrat les restriccions, no hem d'oblidar les tradicions, així que hem de continuar fent el pessebre, decorant casa nostra, enviant postals o cantant nadales, per fer viure el Nadal de manera més agradable a tots aquells que estan amb nosaltres. No descuidar les relacions socials i evitar aïllar-nos. És molt positiu que, malgrat les restriccions sanitàries, continuem aprofitant les oportunitats d’interacció amb els altres, encara que sigui a través de les pantalles. No hem d’oblidar que som éssers socials.

A part, els experts recorden que cal fer un consum responsable per Nadal i això vol dir pensar en el present i el futur de les persones que ens envolten i les del món sencer, de manera més general. A més, en una època mancada d’interaccions socials, aquesta situació pot abocar-nos a la compra d’objectes innecessaris. Així, les expertes de la fundació ofereixen 5 recomanacions per aplicar els principis del consum responsable a cada compra que fem durant aquests dies:

Fer una bona planificació dels àpats per no malbaratar el menjar i també comprar productes de temporada i de proximitat. Això també és aplicable a les joguines que podem comprar o regalar. Hem de fer una selecció de les opcions disponibles i triar les més segures i amb etiqueta de la CE. Reduir el consum de plàstics, no només dels productes que comprem sinó també de bosses. Per això és molt recomanable portar sempre bosses de roba i, a l’hora de comprar joguines, buscar materials naturals o bé que portin pocs embolcalls per generar el mínim de residus possible. Reutilitzar els materials que tenim per casa per fer els guarniments de Nadal. Ara que la mascareta forma part del nostre vestuari, una idea pot ser fer mascaretes de cotó i regalar-les als nostres éssers estimats. Fer les nostres compres al comerç de barri. Els botiguers necessiten el suport del veïnat després de les conseqüències econòmiques derivades del tancament dels establiments durant el confinament i també les mesures més restrictives de la pandèmia. És per aquest motiu que Nadal és una època clau perquè puguin sobreviure. Comprar joguines que activin la creativitat, no sobrecarregar de regals els infants i triar opcions educatives. Pensem en el nostre paper com a educadors quan anem a fer els encàrrecs de Nadal: que les joguines activin la creativitat i la imaginació dels infants. També podem demanar als nostres fills que incloguin a la seva carta regals per a la família i la casa per fomentar l’esperit de comunitat.