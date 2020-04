Confinats en família: 5 noves propostes

Immersos en la quarta setmana de confinament, segur que a casa ja heu fet pràcticament de tot amb la canalla. Però encara tenim alguna proposta interessant que potser us interessa.

Amb els més petits, manualitats

Des de les escoles infantils Nemomarlin us proposen dedicar estones a fer manualitats amb la canalla. Amb les manualitats ajudem les criatures a desenvolupar diferents sentits, alhora que despertem emocions, la creativitat, la psicomotricitat fina i la connexió amb els pares fent activitats col·laboratives. Per exemple, us proposen:

Fer masses sensorials perquè els nens les puguin manipular (amb farina, aigua i farinetes). I si tenim colorant alimentari, les podem fer més divertides!

Amb un full en blanc, els oferim pintures de molts colors i els posem música de fons . Podem fer aquesta activitat diferents dies amb diferents estils de música, i demanar-los que dibuixin el que els fa sentir la música que escolten. Veurem com, segons allò que escoltin, dibuixen d'una manera o una altra i amb gammes diferents de colors.

Una altra activitat divertida pot ser crear "detalls" o "sorpreses" fets a mà per als familiars o els amics que tantes ganes tenim de veure quan acabi la quarantena. En aquest cas podem recórrer a elements reciclats com oueres de cartró, revistes, rotlles de cartró, capses de formatgets, ampolles de plàstic, safates de porexpan... I que deixin volar la imaginació!

Una sessió de 'mindfulness'

Una segona proposta de Nemomarlin és dedicar cada dia una estona a la relaxació o el mindfulness. Cal tenir eines o tècniques que ens ajudin a poder estar en calma. Per exemple:

Incorporar a la llar moments de silenci conscient i voluntari: compartir en presència plena l'estona de fer un puzle o una lectura, o fins i tot, a l'hora dels àpats, adoptar durant el primer plat un silenci voluntari, des d'una actitud present, conscientment silenciosa, respirant i compartint des del silenci conscient com a activitat.

Posar atenció a la nostra rutina i al nivell d'activació i activitat que presentem. Possibles activitats poden ser fer unes respiracions profundes abans de menjar amb els nens a partir dels 2-3 anys i atendre l'acte de menjar, o fer una pausa de respiració entre cada activitat quotidiana, parant atenció al ritme de la ment i el cos durant la jornada.

Oferir als infants un bany-spa. Això pot convertir el moment del bany en una estona de relax i pot ser un bon moment perquè puguin retrobar la calma. Podem fer-los un bany especial ple de bombolles, amb llum tènue, amb espelmes (sempre fora del seu abast), i posar-los música relaxant. I si els feu un massatge, oli en un llum!

L'Unicef crea Clip Club TV

Unicef Espanya i Alcantara Family Foundation, dels esportistes Thiago i Rafinha Alcántara, llancen Clip Club TV, un canal de YouTube fet per i per a nenes, nens i joves. Cada dia, de dilluns a divendres a les 19 h, es publicarà un nou programa de Clip Club TV que mostrarà com els infants viuen aquests dies de confinament. Ho faran compartint les activitats, iniciatives i reflexions que viuen a casa seva. Per tal que els nens que vulguin puguin sumar-se a la iniciativa, Unicef Espanya ha fet una crida a través de la pàgina web del projecte explicant com s'hi pot participar garantint la protecció de tots els seus drets. Clan, el canal infantil de RTVE, començarà a emetre els continguts en tornant de Setmana Santa. Fins llavors estaran disponibles a la seva plataforma digital.

Accés lliure a 30.000 continguts educatius

Des de l'editorial Graó, conscients del context d’excepcionalitat que estem vivint, han decidit obrir, a través de la plataforma E-graoPRO, el seu fons de 30.000 continguts educatius digitals a tots els professionals de la comunitat educativa. Oferint la possibilitat d’accedir a tot aquest fons durant un mes, volen mostrar el seu suport i empatia amb el col·lectiu de mestres i professors i professores per tal que puguin continuar generant materials educatius amb tots els seus continguts. Hi podeu accedir aquí.





Ecochallenges per a confinats