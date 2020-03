Confinats en família: nous recursos

Institucions, empreses, escoles i uns quants col·lectius professionals vinculats a l'educació continuen posant a disposició de les famílies recursos educatius i de lleure per passar de la millor manera aquests dies de confinament. Aquí teniu algunes noves propostes que ens han fet arribar.

Matemàtiques per a tothom

L'Editorial Casals ha decidit oferir 60 dies d'accés gratuït i mentre duri la crisi a la plataforma Matepractic. és un mètode desenvolupat per l'Editorial Casals que posa en pràctica les matemàtiques apreses a classe en contextos de la vida quotidiana, i es pot treballar completament en l'entorn digital. Amb continguts que cobreixen tots els cursos de primària i secundària, té per objectiu millorar la competència matemàtica d'una manera divertida i pròxima al dia a dia, adaptant-se al nivell de cada alumne. El funcionament és molt senzill. La prova de diagnòstic consta de set tasques que s'adapten als encerts i errors fins a delimitar el nivell de competència matemàtica de l'alumne. L'alumne accedeix a les activitats competencials a partir del nivell que li ha indicat el diagnòstic inicial i s'adapten al seu ritme. Si supera l'activitat amb un encert del 70% podrà accedir a la següent. Si no supera una activitat mostra la solució per reforçar l'autoaprenentatge i ofereix noves oportunitats amb diferents valors numèrics. Es pot supervisar el progrés dels alumnes mitjançant gràfics de resultats. Matepractic es pot fer servir tant a classe com a casa. Per això ofereixen dos tipus de registre: com a professor o pare. En cada un dels perfils es poden crear tants comptes com es necessitin (per alumnes o fills) i així poder fer un seguiment individualitzat. Matepractic és un mètode desenvolupat per l'Editorial Casals queAmb continguts que cobreixen tots els cursos de primària i secundària, té per objectiu millorar la competència matemàtica d'una manera divertida i pròxima al dia a dia, adaptant-se al nivell de cada alumne. El funcionament és molt senzill. La prova de diagnòstic consta de set tasques que s'adapten als encerts i errors fins a delimitar el nivell de competència matemàtica de l'alumne. L'alumne accedeix a les activitats competencials a partir del nivell que li ha indicat el diagnòstic inicial i s'adapten al seu ritme. Si supera l'activitat amb un encert del 70% podrà accedir a la següent. Si no supera una activitat mostra la solució per reforçar l'autoaprenentatge i ofereix noves oportunitats amb diferents valors numèrics. Es pot supervisar el progrés dels alumnes mitjançant gràfics de resultats.. En cada un dels perfils es poden crear tants comptes com es necessitin (per alumnes o fills) i així poder fer un seguiment individualitzat.

Anglès a casa per als més petits

Des de fa alguns dies, i amb periodicitat setmanal, les escoles d'anglès per a infants Kids&Us comparteixen al seu blog activitats per als més petits. L'objectiu és que tots els nens mantinguin el contacte diari amb l'anglès fins que puguin tornar a l'escola. Amb la campanya Stay at home with Kids&Us, han preparat tot un seguit de continguts setmanals que volen compartir amb totes les famílies: activitats, manualitats, cançons, receptes de cuina i vídeos en anglès que trobareu al seu blog, dividits per edats i pensats per programar-los al llarg del dia. Cada setmana hi haurà activitats noves dividides per franges d'edat: activitats per a babies (1-2 anys), activitats per a kids (3-8 anys) i activitats per a tweens (9-11 anys). A més, han preparat un calendari setmanal que us podreu descarregar i omplir amb les activitats i rutines que feu aquests dies, i compartir-lo amb els vostres fills. Trobeu els materials aquí.

Jugar en família

En el context de confinament que vivim, les empreses i organitzacions de productes i serveis per a la infància i les famílies agrupades en el Kid's Cluster s'han bolcat en oferir als seus usuaris centenars d'idees, activitats, iniciatives i consells per fer més suportables les hores a casa. Les organitzacions del sector han dissenyat i impulsat una infinitat d'opcions, totes assequibles i accessibles a tothom. Moltes són gratuïtes i de gran valor afegit, per oferir tot el seu coneixement per millorar el temps que les famílies amb fills comparteixen a casa. Kid's Cluster, amb l'objectiu de destacar aquest esforç, impulsa aquests dies la campanya #JugarEnFamilia: consisteix a reunir en un mateix espai totes les propostes que el sector va llançant perquè els usuaris finals, ja siguin nens i nenes, famílies o docents, puguin disposar-ne. L'espai també complirà una altra funció: facilitar la dinamització del sector en aquest nou context, de manera que #JugarEnFamilia servirà perquè el sector pugui conèixer què fan la resta d'organitzacions i facilitar, així, la col·laboració, el networking i les oportunitats de negoci. Abacus, la Fundació Pere Tarrés, Devir Iberia, Edebé, SomDocents, l'Editorial Flamboyant i El Culturista, entre d'altres, són algunes de les moltes organitzacions de sectors diversos que ja s'hi han sumat. Podeu trobar les propostes a #JugarEnFamilia i en xarxes socials amb el mateix hashtag. Zoom

Nou espai d'activitats a la revista 'Cavall Fort'

Cavall Fort ha estrenat a la seva web l'espai especial Jo em quedo a casa!, amb jocs, experiments, manualitats, receptes de cuina i moltes activitats divertides més, totes d’accés gratuït, perquè les famílies les puguin descarregar i fer-les a casa. Cada dia una activitat nova perquè la mainada pugui passar aquesta situació tan excepcional de la manera més entretinguda possible i sense deixar d’aprendre! A més de tots , perquè les famílies les puguin descarregar i fer-les a casa. Cada dia una activitat nova perquè la mainada pugui passar aquesta situació tan excepcional de la manera més entretinguda possible i sense deixar d’aprendre! A més de tots aquests recursos , a la mateixa web de Cavall Fort es poden escoltar els audiocontes d’El Tatano i trobar l’accés a les edicions especials ≠Joemquedoacasa gratuïtes de les dues revistes, penjades a la plataforma iQuiosc.cat. Es tracta d’adaptacions de números recents de les revistes i s’hi aniran afegint les adaptacions dels números següents mentre durin les restriccions a causa del confinament pel covid-19. Quan es pugui reprendre el lliurament de les revistes en paper, els subscriptors rebran a casa la versió completa dels números que ara no se’ls poden fer arribar.

Una oportunitat per formar-se

La consultoria The Georgian Manor House ofereix als alumnes de l'estat espanyol la possibilitat d'accedir als cursos del reconegut Eton College, una de les escoles més prestigioses de la Gran Bretanya. Ofereixen una acurada selecció de programes de formació que es desenvolupen 100% en línia i que es podran sol·licitar durant tot l'any, tant de manera individual com en grup, a través de The Georgian Manor House, que realitzarà una tasca de seguiment de l'alumne per aconseguir dur a terme els objectius marcats. A més, els cursos sempre estaran supervisats per un tutor d'Eton, cosa que permet a l'alumne aprofitar el coneixement dels experts professionals de la institució per desenvolupar i potenciar les seves habilitats pràctiques i teòriques. Els programes individuals tenen una durada de deu hores, mentre que, si s'opta per la versió en grup, la durada és de dues hores setmanals durant set setmanes. Hi ha un total de nou cursos que ja estan disponibles a la web de The Georgian Manor House. Hi ha cursos sobre habilitat d'escriptura, emprenedoria, pensament crític i resolució de problemes, entre més.

Sessions musicals amb Lali BeGood

LaliBeGood ofereix en directe a Instagram cada dimecres i dissabte a les 17 h, mentre duri el confinament, les Lali Home Sessions! Us convida a preparar la guitarra, l'ukelele, el teclat, els kazoos i les percussions per als més petits perquè pugueu aprendre a tocar les seves cançons en família. A més, pengen a YouTube aquests continguts i uns altres, així que us podeu subscriure al seu canal aquí per no perdre-us cap proposta.