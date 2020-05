Confinats en família: per jugar i aprendre!

Tot i que l'inici del desconfinament permet que la canalla pugui sortir una estona cada dia a l'aire lliure, el cert és que continuem passant moltes hores tots plegats a casa. Segur que ja heu fet pràcticament de tot, però si encara busqueu noves opcions per entretenir-vos tots junts, aquí teniu algunes propostes més.

Què en sabem del coronavirus?

A la pàgina web de l'editorial Castellnou us ofereixen gratuïtament tot un seguit d'activitats relacionades amb la lectura dels llibres de la col·lecció Primeres Pàgines, que podeu descarregar i imprimir lliurement. També han ideat un fulletó perquè la canalla aprengui coses del coronavirus, que podeu veure aquí.

Apli gratuïta de jocs

La plataforma Hazte Pequeño posa a disposició de les famílies, de manera gratuïta i per sempre, la seva aplicació de jocs, que recull entretingudes i originals idees per jugar i divertir-se en família. L'apli, amb més de seixanta jocs, es pot trobar a l'App Store d'iOS i a Google Play d'Android, i ofereix noves i creatives idees per jugar amb els nostres fills durant aquests dies de confinament. L'objectiu és aconseguir temps de qualitat amb els més petits, perquè els jocs permeten desenvolupar habilitats com la psicomotricitat, les relacions en família, la coordinació, la memòria i la concentració. A més, incorpora filtres per localitzar el joc que més bé s'adapti a cada família.

Connectar avis i nets

Arran de la separació que s'ha produït entre els infants i els seus avis a causa de les restriccions socials del confinament, Imaginarium i l'estudi creatiu CuldeSac han desenvolupat una iniciativa que busca unir les dues generacions a través de la imaginació: la creació d'una capsa d'històries que, al final del confinament, la canalla lliurarà als seus avis. Durant un repte de trenta dies, al compte d'Instagram d'Imaginarium s'oferirà una activitat diària per anar omplint aquesta capsa d'il·lusions i relats que els petits volen explicar-los. "Des de realitzar una capseta per guardar un objecte especial, com una dent que ha caigut o una figureta dels avis en plastilina, fins a crear un penjoll amb el xumet del nadó que, per fi, ha aconseguit deixar-lo, o modelar una placa de plastilina amb l'empremta dels peus de la nena petita que ha aconseguit caminar durant la quarantena" són algunes de les idees d'objectes que s'hi podran ficar, com suggereix Felipe Alexandre-García, coordinador d'Imaginarium. A més, cada setmana es faran sortejos entre els participants a través de l'Instagram d'Imaginarium. A les xarxes i al seu bloc hi trobareu més informació per desenvolupar aquestes activitats.

Un kit de manualitats

La start-up danesa inventora dels llapis plantables Sprout World ha creat una pàgina web on ofereix activitats per realitzar amb nens: pintar, dibuixar, puzles, passatemps i, per descomptat, plantar llapis! Aquest conjunt d'eines gratuïtes neix amb la intenció d'augmentar la creativitat, alleujar l'estrès i ensenyar als nens coses sobre plantes, reciclatge i sostenibilitat. El kit gratuït d'activitats a la llar de Sprout World proposa eines com: dibuixos per pintar, trencaclosques de cerca de paraules, trencaclosques connectats per punts, un vídeo-guia sobre la manera de plantar els llapis Sprout i una guia d'activitats per plantar llavors o llapis de brots.

Gaudir amb l'art

El Museu Guggenheim de Bilbao i BBK tenen en marxa la iniciativa digital El Museu en Família amb BBK, que s'inclou a la secció de la web #GuggenheimBilbaoLive. Els infants i les famílies compten, doncs, amb una nova proposta educativa i artística digital que té per objectiu estimular-los la creativitat i l'interès per l'art, a més d'oferir una alternativa a les activitats infantils presencials durant el tancament temporal del museu. Ofereixen vídeos que contenen sessions formatives i lúdiques, d'uns quinze minuts de durada, en forma de tallers, experiències o contacontes, dirigides per sis artistes: Elssie Ansareo, Miren Arenzana, Ibon Sáenz de Olazagoitia, Nerea Lekuona, Manu Muniategi i Manu Uranga, a més de la rondallaire Catalina Martínez-Moro (Cataplina Encuentada), que ja col·laboren habitualment amb la programació educativa del museu. Cada setmana publiquen tres vídeos: dos tallers en espanyol i un en basc, i un contacontes en anglès.

Busca i troba amb el Museu del Disseny

El Museu del Disseny de Barcelona us proposa, cada dijous, un joc de pistes per les seves exposicions virtuals! A les sales del Museu del Disseny hi podeu trobar molts objectes d'ús quotidià dels que feu servir cada dia. Potser molts els teniu a casa i uns altres els heu vist a casa dels avis. Aquesta setmana heu de descobrir, a través de pistes, on s'amaguen quatre objectes. Aventureu-vos a visitar les sales del museu i, com a bons detectius, mireu bé tots els racons!

Un casal virtual a casa

Font Vella ha creat aquests dies de confinament el Campus a Casa de Font Vella Kids #ElCampusEnCasa, una iniciativa per amenitzar el confinament i fer-lo més entretingut i divertit a través del seu canal de YouTube. És una proposta d'entreteniment dirigida a nens i nenes de 3 a 8 anys, que inclou activitats amb les quals estimular-los la creativitat diàriament. A cada sessió s'ofereix una activitat guiada al voltant de set temàtiques: contes, manualitats, cuinetes, màgia, experiments, ball i dibuix. Dues professores d'educació infantil són les encarregades de dirigir i explicar, pas a pas, les activitats amb l'objectiu de convertir l'experiència en un moment de gaudi per als més petits.