Confinats en família: 6 idees que us agradaran

Anem camí de tancar una nova setmana de confinament i encara que us sembla que ja no hi ha res que no hàgiu fet en família, esperem que encara us puguin convèncer algunes de les propostes que ens han fet arribar aquests dies. Us hi animeu?

Festa dels premis Pilarín Bayés

la festa de lliurament dels premis Pilarín Bayés de manera virtual i amb un festival de contacontes amb cares conegudes de Catalunya. Des d'avui fins el 3 de juny Manu Guix, el Mag Lari, Juliana Canet, Anna Manso i Els Amics de les Arts, entre d'altres, llegiran els contes guanyadors des dels seus comptes d'Instagram Live. A més, el 4 de juny a les 11 del matí tindrà lloc la festa del premi Pilarín Bayés, oberta a tothom, al canal de YouTube de Solidaritat Sant Joan de Déu. Així, la festa serà oberta a tothom perquè puguin gaudir-ne a tots els infants, participin o no del premi, les seves famílies i les escoles interessades. El tema central de tots els contes presentats enguany ha estat la diversitat, un concepte que ajuda a sensibilitzar de moltes realitats socials actuals. La festa durarà una hora aproximadament i comptarà amb entrevistes dels infants a la Pilarín Bayés; una il·lustració en directe de la ninotaire i actuacions de Xiula, El Pot Petit i les Macedònia. L'acte comptarà, a més, amb una recepta de la xef Ada Parellada i la particular visió d'altres convidats sobre el que és la diversitat. Mentre esperem aquesta cita, del 15 de maig al 3 de juny, cada dia, diferents cares conegudes de Catalunya llegiran els contes guanyadors del premi Pilarín via Instagram Live.

Clàssics de teatre per a criatures

Ja sabeu que el Teatre Lliure té en marxa una fantàstica programació digital i, entre altres propostes, hi ha el cicle Clàssics per a criatures. Han proposat a 4 dramaturgs i dramaturgues catalans que adaptin 4 clàssics de la literatura dramàtica universal per ser explicats en format audiovisual, amb la col·laboració d'un il·lustrador. Les creacions s'estrenaran als mesos de maig i juny, van dirigides a infants d'entre 6 i 10 anys, les entrades tindran un preu de 3 € i es podran veure a través del canal de YouTube del Lliure. Les propostes que fan són les següents:

21 a 24 de maig, La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, amb adaptació i direcció de Victoria Szpunberg.

La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, amb adaptació i direcció de Victoria Szpunberg. 28 a 31 de maig, Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, amb adaptació i direcció de Pau Miró.

Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, amb adaptació i direcció de Pau Miró. 4 a 7 de juny, Antígona, de Sòfocles, amb adaptació i direcció d'Helena Tornero.

Antígona, de Sòfocles, amb adaptació i direcció d'Helena Tornero. 11 a 14 de juny, El rei Lear, de William Shakespeare, amb adaptació i direcció de Jordi Oriol.

Diversió i solidaritat

S'acaba de publicar una nova història de L'Agus i els monstres, que aquesta vegada es presenta en format digital i amb un objectiu solidari. Junts a casa! Els dies del coronavirus és un llibre molt especial que ha sorgit en un context excepcional. Es tracta d’una novel·la gràfica breu que té un objectiu molt senzill i complex alhora: oferir als nens i nenes una reflexió serena sobre la situació que estem vivint arran de la pandèmia del covid-19.La història convida els protagonistes de la col·lecció (l’Agus, la Lídia i els monstres) i també els lectors a aprendre a viure en el confinament i el desconfinament, i a actuar com a herois ajudant a evitar que la pandèmia segueixi avançant. Amb l’estil habitual de la sèrie, la informació sobre el coronavirus es presenta de forma amena i entenedora, sense deixar de banda el rigor i la precisió científica. Els especialistes amb qui han comptat s’han implicat tant en el projecte que n’han esdevingut coautors. D’aquí que a la coberta, juntament amb els noms de Jaume Copons (escriptor) i Liliana Fortuny (il·lustradora), els autors de la col·lecció, hi apareguin també Salvador Macip (metge, científic i escriptor), Toni Hernández (físic, lingüista i professor) i Elena Rottier (psicòloga). Tots ells han col·laborat en aquest projecte de forma altruista. El llibre digital Junts a casa! Els dies del coronavirus es pot llegir i descarregar en PDF gratuïtament a la pàgina web Agusandmonsters.com en català, castellà i anglès. A més, per donar suport a la recerca científica sobre el covid-19, Combel Editorial convida els lectors a fer una donació a través de la plataforma Kukumiku. L’import de totes les donacions i descàrregues a través de totes les plataformes anirà directament i íntegrament al projecte Kids Corona, de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Junts a casa! Llibre solidari

Juguem a les paraules creuades?

Acaba de sortir una nova versió en aplicació d'un joc que ha enganxat milers de persones: Apalabrados. Etermax, companyia creadora de fenòmens globals com Preguntados i Apalabrados, ha llançat ara Apalabarados 2, l'hereu del joc de paraules que va conquerir els mòbils a Espanya i el món el 2011. La nova proposta porta més desafiaments, noves ajudes i diccionaris actualitzats per desplegar tot el vocabulari enfront d'oponents d'arreu del planeta. Apalabrados 2 ja està disponible a Google Play (Android) i App Store (iOS) i pots descarregar-lo aquí. Un aliat per seguir aprenent al mateix temps que exerciteu la ment ja sigui en família, amb amics o tot sols.

Aprenem a dibuixar animals?

Des de l'editorial Flamboyant volen continuar oferint-vos activitats per omplir les hores tan llargues de confinament. La darrera proposta que fan gira al voltant de la sèrie Atles d’Aventures. Us conviden a descarregar les activitats, imprimir-les i que comenci la diversió! La canalla podrà divertir-se acolorint i aprenent sobre cultures d’arreu del món, dibuixant animals pas a pas o dibuixant i acolorint diferents dinosaures.

Ser protagonistes d'un conte

La start-up Mumablue crea contes i històries personalitzades a través d'un senzill editor en línia que permet crear el doble virtual del nen o la nena perquè siguin els protagonistes de la seva pròpia aventura. Coincidint amb el Dia de la Família, que se celebra avui, recomanen convertir els petits de casa en els protagonistes del conte Junts, que vol fer veure que les tasques quotidianes poden ser divertides si es fan en família, i més ara que els petits estan passant la major part de el temps a casa. A més, el llibre permet modificar els personatges perquè hi hagi dos pares, dues mares o fins i tot oncles o avis, adaptant-se així als diferents tipus de família que existeixen en l'actualitat. L'objectiu és que la canalla generi un vincle amb la lectura, que se sentin identificats amb el protagonista i interioritzin els continguts, que es diverteixin, però que també aprenguin i s'empapin de valors com la valentia, el sentiment de família o fins i tot la lluita contra el bullying (com en el conte Aventures a Alaska).