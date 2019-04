Avis i àvies es faran càrrec dels nets per Setmana Santa

Tenim a tocar les vacances escolars de Setmana Santa i molts pares i mares fan mans i mànigues per veure amb qui o on deixen les criatures mentre ells treballen. Un cop més, en moltes cases, avis i àvies seran la salvació de moltes famílies i es faran càrrec dels nens durant els dies laborables. Una tasca que molts assumeixen amb alegria, però que té un desgast i un cost econòmic evidents. Així ho recull, com a mínim, un estudi de la companyia de pujaescales Thyssenkrupp Home Solutions que mostra que els avis tindran una despesa mitjana de 265 euros per net durant aquests dies.

El resultat forma part de l'enquesta que han elaborat com a part d'un estudi sobre els hàbits de vacances dels avis i àvies espanyols. L'estudi es va fer entre 1.000 avis de més de 65 anys que almenys tenen un net menor de 15 anys amb el qual havien estat de vacances en alguna Setmana Santa dels últims 3 anys.

Una enquesta mostra que els avis tindran una despesa mitjana de 265 euros per net durant aquests dies

A tots els participants se'ls va preguntar si tenien pensat passar les vacances de Setmana Santa amb els seus nets, pregunta a la qual més de tres quartes parts dels enquestats (76%) van dir que sí. També se'ls va preguntar si normalment contribueixen econòmicament durant aquestes festes a pagar les despeses de la canalla, i la resposta en un 51% dels casos va ser que ho finançaven tot, mentre els seus nets estaven amb ells; un 33% van dir que només pagaven una part de les despeses i només un 16% no pagaven res. Quan se'ls va demanar que estimessin quant els podia costar passar la Setmana Santa amb ells tenint en compte l'experiència d'altres anys, comptant els transports, hotels, àpats, begudes, regals, joguines i altres capricis dels nets, va resultar que el preu mitjà que havien pagat per nen va ser de 265 euros.

En un 51% dels casos, avis i àvies assumeixen tota la despesa de fer-se càrrec dels nets

També es va preguntar als que anaven a passar la Setmana Santa amb els seus nets qui havia pres la decisió de tenir cura d'ells. Per a la immensa majoria (71%) la decisió va ser presa en comú amb els seus fills, mentre que el 17% dels avis ho havien decidit ells i un 11% no havien tingut ni veu ni vot i els seus fills els ho havien imposat. Com a anècdota, 12 avis van comentar a l'equip de Thyssenkrupp Home Solutions que van ser els seus nets els que van decidir passar les festes amb ells.

Finalment, als enquestats se'ls va preguntar com s'havien sentit després de passar les vacances amb els seus nets i aquestes van ser les respostes més repetides:

Feliços per haver passat uns dies amb ells - 43%

Tristos perquè després els trobaven molt a faltar -18%

Relaxats perquè marxaven amb els seus pares - 17%

Molt cansats - 10%

Estressats - 8%

Amb ganes de marxar de vacances - 4%

En relació als resultats del seu estudi, Belén Galán, directora de Màrqueting i Comunicació de Thyssenkrupp Home Solutions, assegura que "és molt maco que els avis puguin gaudir d'uns dies de vacances amb els seus nets i que passin el seu temps lliure junts, però és important que aquest plantejament de vacances es faci de manera consensuada. Gaudir dels nets i ajudar, a més, els fills és meravellós, però quan es converteix en una imposició o en una obligació pot generar sentiments oposats en els avis. Creiem que quan la comunicació entre les diferents generacions flueix és tot molt més fàcil i agradable".