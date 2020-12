Doncs sí, l’educació interessa

L’any 2018 vam publicar Educant les criatures (Ed. Base), un llibre on recollíem alguns dels centenars de reportatges que havíem anat publicant des del 2010 en aquest suplement. Un llibre que, com aquestes pàgines, tenia la voluntat de ser un instrument útil per a tots aquells que es plantegen sumar-se a l’aventura de tenir un fill. Afrontar les primeres etapes de la maternitat i la paternitat és un repte que imposa. Acompanyar els fills en el camí cap a l’etapa adulta és un recorregut que de vegades fa vertigen (i molta pujada!). Però, malgrat tot, l’aventura de ser pare o mare pot ser una de les experiències més enriquidores que passarà una persona al llarg de la vida. Amor, angoixa, alegria, tristesa, por, tot l’arc d’emocions té cabuda en aquest periple que comença en aquell moment en què algú es planteja: “I si tenim un fill?”

En els últims deu anys, cada dissabte (no n’hem fallat ni un!) des d’aquest suplement hem intentat ser una eina d’acompanyament per a pares, mares, mestres i educadors publicant reportatges sobre criança, embaràs, escola, adolescència, infància i família. La nostra voluntat és parlar en positiu de la tasca educadora, fixar-nos en les coses que preocupen als pares i mares, i en les coses que estimulen el professorat, amb un gran repte a l’horitzó: ajudar la canalla a créixer amb seguretat, alegria, bon humor i empatia.

El nostre objectiu és ser un espai de trobada educador, sensible amb els mestres, educadors socials i monitors de lleure, i amb pares, mares, avis, tiets i tutors; en definitiva, amb tots aquells que cada dia treballen per construir un món millor. Gràcies!

Quins temes han interessat més?