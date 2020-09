La tornada a escola, més beneficiosa que mai per a la canalla

Tot i la incertesa lògica causada per la pandèmia, d'aquí a pocs dies començarà un nou curs escolar. Per això, la tornada a l'escola d'aquest any serà diferent, perquè professors i alumnes hi tornen després d'haver estat durant mesos a casa arran del confinament i les vacances. L'alumnat reprendrà l'activitat educativa havent de fer front a les normes de seguretat i protocols implantats per les autoritats competents per evitar, en la mesura que sigui possible, el contagi de la malaltia. Això pot generar por i ansietat, però els experts coincideixen a dir que per als infants el retorn a les aules "serà tremendament beneficiós". Ho explica el cap de pediatria de l'Hospital HM Nens de Barcelona, el Dr. Álvaro Díaz Conradi, per a qui "l'aïllament evita el creixement dels nens perquè necessiten socialitzar-se per desenvolupar les seves habilitats físiques, cognitives i socials". "En el cas que es produeixi sense contratemps, la tornada a l'escola els resultarà tremendament beneficiosa". En aquest sentit, el contacte amb altres nens i els professors és imprescindible perquè progressin en les seves capacitats psicomotrius, de comunicació oral i escrita, en resolució de problemes, agilitat, autoconfiança, empatia, curiositat, imaginació, etc.

No obstant això, després d'haver passat l'últim trimestre del curs a casa mantenint contacte amb els companys i professors només via digital, i d'haver viscut un estiu tan atípic, l'inici del curs 2020-21 pot resultar més difícil per als nens i generar-los ansietat. Per al Dr. Díaz Conradi "és important que els pares reforcin la idea que tornar a classe és positiu i té múltiples avantatges".

Reticències a recuperar les rutines

La tornada a l'escola suposarà recuperar les rutines habituals, cosa que pot causar rebuig en la canalla. Si es produís, s'ha d'identificar el motiu que el genera per saber de quina manera actuar. Els especialistes recomanen que davant una situació de rebuig, els pares han d'escoltar els fills per saber què els preocupa o no els agrada, per poder resultar més persuasius amb les seves argumentacions. Els nens i adolescents han d'aprendre a afrontar l'adversitat i entendre que les persones tenen obligacions i que, de vegades, cal fer coses tot i que no agradin o es consideri que no són útils. Cal plantejar-los arguments senzills i trobar sempre l'aspecte positiu de la situació, per molt complicada que sembli.

Els més petits seran els que més resistència posaran a l'hora de recuperar aquestes rutines, encara que els més grans tampoc se n'escapen. En aquest sentit, la coordinadora de pediatria d'HM Hospitales a Madrid, la Dra. Isabel Romero, afirma que per als més petits "sempre és més complicat, perquè tenen més afecció als pares". "Sens dubte, a ells el confinament no els ha semblat tan dolent i tindran reticències a separar-se'n. A mesura que van sent més grans necessiten la socialització, el joc amb els amics, la figura de professor. Aquí les reticències seran més baixes, llevat que hagi transcendit, i segur que en més o menys grau ho ha fet, la por del contagi".

Por del contagi

Durant el confinament, hi ha molts nens que han perdut els seus avis i la majoria han sentit les converses dels adults i han absorbit la preocupació per la situació, de manera que també es poden mostrar temorosos davant la possibilitat de contagiar-se. Per evitar que la por sorgeixi, la Dra. Romero recomana "expressar-ho i compartir-ho". "La por és un sentiment més i és important que no el censurem per molt desproporcionat que sigui. Cal fer veure a l'infant que entenem que tingui por, que és una cosa normal que els passa a moltes persones. La millor manera de combatre-la és parlar de què la genera. Donar informació de manera correcta i apropiada a la capacitat d'entendre de l'infant i explicar-li tot allò que pot tenir influència o modificar la seva forma de vida".

Així mateix, els aportarà tranquil·litat transmetre’ls la importància de respectar les noves normes de seguretat i els protocols amb què es trobaran al centre escolar, perquè complir-los ajudarà a evitar el contagi.

En aquest sentit, els experts aconsellen que es conscienciï bé els nens que els hàbits han canviat i que hauran de mantenir una distància de seguretat sempre que sigui possible, no compartir el material, rentar-se les mans entre tres i sis vegades al llarg de la jornada escolar i protegir-se amb mascareta sempre que les condicions ho demanin. De la mateixa manera, recomanen als docents potenciar les activitats a l'aire lliure mentre les condicions meteorològiques ho permetin, perquè el virus es transmet amb més facilitat als espais tancats.